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رئيس مجلس الأمة الكويتى: ما يحدث من تطورات متسارعة ينذر بخطورة بالغة

الجمعة، 03 يناير 2020 03:38 م
رئيس مجلس الأمة الكويتى: ما يحدث من تطورات متسارعة ينذر بخطورة بالغة رئيس مجلس الأمة الكويتى
كتب محمد تهامى زكى

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أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، أن ما يحدث من تطورات متسارعة ينذر بخطورة بالغة، مما يتطلب تماسكا اجتماعيا قويا وحقيقيا والتفافا حول القيادة السياسية، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، قتل اللواء قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، فجر اليوم، الجمعة، بالقرب من مطار بغداد الدولى.

وقال الغانم، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "ما يحدث من تطورات متسارعة أمر ينذر بخطورة بالغة وهو ما يتطلب تماسكا اجتماعيا قويا وحقيقيا، والتفافا حول القيادة السياسية، ونضجا وتعقلا فى التعاطى مع تلك التطورات، بعيدا عن الانفعال والصخب والتصرف اللامسؤول على حساب مصلحة الكويت".

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وأضاف الغانم: "لقد مررنا ككويتيين بما هو أصعب ونجحنا دائما بفضل تعاضدنا والتسامى على خلافاتنا والتصرف ببعد نظر إزاء مستقبل بلدنا ومستقبل أبنائنا".

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يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إن إيران لم تفز أبدا فى حرب، لكنها لم تخسر فى مفاوضات، فى أول تعليق له على خلفية الضربة الأمريكية التى استهدفت القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى.

 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت، اليوم الجمعة، أنه بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، قامت قوات الجيش بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى.

 

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

 

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتى طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبى العراقى.

 

 

 

 

 


الكويت

رئيس مجلس الامة الكويتى

مرزوق الغانم

قاسم سليمانى

مقتل قاسم سليمانى

سليمانى

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