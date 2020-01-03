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دعم مشروعات الصحة المتعثرة بالشرقية بـ 333 مليون جنيه

الجمعة، 03 يناير 2020 02:05 م
دعم مشروعات الصحة المتعثرة بالشرقية بـ 333 مليون جنيه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، على دعم مشروعات الصحة بالمحافظة بـ 333 مليون جنيه ، في إطار التطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ومستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية .

وأوضح وكيل الوزارة ، في بيان له ، أنه تمت توفير إعتمادات مالية من وزارة الصحة والسكان لإنهاء الأعمال الجارية للمشروعات الصحية بالمحافظة بتكلفة أكثر من 211مليون ، لتطوير كل من "مستشفي كبد ههيا بقيمة 60 مليون جنيه ، مستشفي كفر صقر المركزي بقيمة 40 مليون جنيه ، مستشفي طب وجراحة العيون بالزقازيق بقيمة 30 مليون جنيه ، مستشفي أبو حماد المركزي بقيمة 30 مليون جنيه ، مستشفي حميات فاقوس بقيمة 15 مليون جنيه ، مستشفي أبو كبير المركزي بقيمة 6 مليون جنيه ، مستشفي فاقوس النموذجي بقيمة 4 مليون جنيه ، المركز الطبي بالحسينية بقيمة 10 مليون جنيه ، وحدة طب الأسرة بحمد موسي بأبو كبير بقيمة 4.704 مليون جنيه" ، وعمل الصيانة للمباني والآلات والمعدات بقيمة 12 مليون جنيه .
 
كما تم الإنتهاء من مشروعات الوحدات الصحية بالمحافظة بتكلفة أكثر من 46  مليون جنيه ، حيث تم إنشاء مراكز طب أسرة جديدة بكلا من " الحي 10 غرب بتكلفة 3.4 مليون جنيه والحي 15 الجديد بتكلفة 9.46 مليون جنيه والحي 29 بتكلفة 9.46 مليون جنيه والحي 31 بتكلفة 3.4 مليون جنيه والحي 33 بتكلفة 3.4 مليون جنيه وذلك بمدينة العاشر من رمضان ، الدميين بمركز فاقوس بتكلفة 4 مليون جنيه " ، كما تم تطوير وحدة المناجاة الصغري بمركز ومدينة الحسينية بتكلفة 578939 ، ووحدة سنيطة الرفاعيين بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 491268 ، وأيضا تم شراء مولدات كهربائية وأجهزة لبعض المستشفيات بتكلفة 4.8 مليون جنيه .
 
كما شارك المجتمع المدني في دعم وتطوير الخدمات الصحية والأقسام الطبية بالمحافظة الشرقية بقيمة تقديرية 75 مليون جنيه .
 
كذلك توقيع الكشف الطبى علي أكثر من 4 مليون مريض بواقع 4 مليون و547 ألف و714 مواطن خلال عام 2019 ، وذلك بالعيادات الخارجية بمستشفيات الصحة ، منهم 4 مليون و366 ألف و981 مواطن بالعيادات المجانية ، وعدد 224 ألف و283  مواطن بالإقتصادي بالمستشفيات .
 
كان تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي وحدة طب الأسرة بالنخاس التابعة للإدارة الصحية.
 
 

 


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