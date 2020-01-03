سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خامنئى يزور منزل قاسم سليماني لتعزية عائلته

الجمعة، 03 يناير 2020 07:28 م
خامنئى يزور منزل قاسم سليماني لتعزية عائلته سليمانى وخامنئى
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار المرشد الإيرانى على خامنئى، وعدد من المسئولين الإيرانيين، منزل قاسم سليماني لتعزية عائلته، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى  خبر عاجل منذ قليل.

 

فيما قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، لنظيره الروسى، فى اتصال هاتفى، إن الولايات المتحدة معنية بعدم التصعيد مع إيران، موضحًا أن قرار قتل سليماني جاء بعد معلومات عن خططه لشن هجمات ضد أمريكيين.

 

ودعت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها في لبنان لتوخي درجة عالية من الحذر، وقال سيناتور جمهوري، إن سليماني كان يخطط لانقلاب في العراق بتوجيهات من خامنئي.

 

كما أعلن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم الأحد المقبل لمناقشة الضربة الأمريكية.

 

فيما وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

 

 وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

 

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا.

 

 وقال سيث جونز، الخبير فى التطرف فى الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران.

 

وأضاف أن الشرق الأوسط مشتعلا بالفعل بصراعات وحركات احتجاجية واسعة، والآن فإن الأمر أصبح أسوأ بكثير.


ايران

العراق

امريكا

ترامب

مجلس الامن القومى الايرانى

بغداد

قاسم سليمانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

صور ..هطول أمطار متوسطة على محافظتى الغربية ومطروح

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

النائب محمود بدر: القبض على رئيس مصلحة الضرائب فى قضايا فساد

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس الجيزة غدا

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل تتبع قاسم سليماني قبل اغتياله

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

تاريخ من القتل.. أبشع 9 مذابح ارتكبها العثمانيون أوقعت ملايين الضحايا

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

لما الدنيا تضحك.. زوجان يفوزان باليانصيب ويكتشفا خلو ابنهما من السرطان

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

أحمد حلمي ينضم لتريند أغنية تميم يونس الجديدة "سالمونيلا".. فيديو

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

صور من بلد الأمن والأمان.. رئيس الوزراء يتسوق فى مول بمدنية أكتوبر بدون حراسة

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة