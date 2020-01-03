حركة "الشباب" تعلن مسئوليتها عن الاعتداء على قافلة السيارات شرقى كينيا

أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مسئوليتها عن الهجوم الذى استهدف قافلة حافلات شرقى كينيا، فى وقت سابق الخميس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص.
وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت في وقت سابق مقتل أربعة أشخاص جراء تعرضهم لإطلاق نار على حافلة كانوا يستقلونها من قبل مسلحين مجهولين شرق البلاد.
يذكر أن عناصر حركة "الشباب" صعدوا من هجماتهم ضد كينيا بسبب إرسال قواتها إلى الصومال للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية هناك.
حركة "الشباب" تعلن مسئوليتها عن الاعتداء على قافلة السيارات شرقى كينياالجمعة، 03 يناير 2020 01:01 ص
حركة الشباب الصومالية
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أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتمردة مسئوليتها عن الهجوم الذى استهدف قافلة حافلات شرقى كينيا، فى وقت سابق الخميس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص.
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