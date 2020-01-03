جو بايدن مهاجمًا الرئيس الأمريكى: توجيهات ترامب للأمن القومى خطر على بلادنا

ريهام عبد الله

انتقد المرشح الديمقراطى الأبرز للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن اغتيال قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليماني، بناءً على أوامر وتوجيهات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد تم وضع عالمنا على أهبة الاستعداد من قبل قائد غير منتظم وغير مستقر وغير مؤهل بشكل خطير، إن المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك، كل يوم يوجه دونالد ترامب الأمن القومي الأمريكي هو يوم خطير بالنسبة للولايات المتحدة والعالم".

Our world has been set on edge by an erratic, unstable, and dangerously incompetent commander in chief. The stakes could not be higher. Every day that Donald Trump directs American national security is a dangerous day for the United States and the world. pic.twitter.com/EoWjabVp3u — Joe Biden (@JoeBiden) January 3, 2020

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".



جو بايدن

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فجر اليوم الجمعة، بأنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد فى العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيرانى اللواء قاسم سليمانى.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتى طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبى العراقى.

فيما وصفت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية اغتيال القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى بأنه قد يكون التصعيد الأكثر دراماتيكية فى صراع الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

وقالت المجلة إن الإعلان عن اغتيال سليمانى قائد قوات القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، التى تنفذ عمليات عسكرية فى المنطقة، جاء بعد يوم من مهاجمة أنصار جماعة عراقية مدعومة من إيران لمقر السفارة الأمريكية فى بغداد، التى اعتبرت انتقاما من طهران على ضربات جوية أمريكية سابقة قتلت 25 من مقاتلى كتائب حزب الله.

وأوضحت "فورين بوليسى" أن بعض الخبراء أشاروا إلى أن ما كان حتى الآن حرب منخفضة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران قد تنفجر قريبا.

وقال سيث جونز، الخبير فى التطرف فى الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكى، إننا ننتقل إلى فترة حيث هناك احتمالا قويا بتصعيد الحرب والصراع المباشر بين واشنطن وطهران.

وأضاف أن الشرق الأوسط مشتعلا بالفعل بصراعات وحركات احتجاجية واسعة، والآن فإن الأمر أصبح أسوأ بكثير.