جو بايدن مهاجمًا الرئيس الأمريكى: توجيهات ترامب للأمن القومى خطر على بلادنا

انتقد المرشح الديمقراطى الأبرز للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن اغتيال قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليماني، بناءً على أوامر وتوجيهات من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد تم وضع عالمنا على أهبة الاستعداد من قبل قائد غير منتظم وغير مستقر وغير مؤهل بشكل خطير، إن المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك، كل يوم يوجه دونالد ترامب الأمن القومي الأمريكي هو يوم خطير بالنسبة للولايات المتحدة والعالم".

Our world has been set on edge by an erratic, unstable, and dangerously incompetent commander in chief. The stakes could not be higher. Every day that Donald Trump directs American national security is a dangerous day for the United States and the world. pic.twitter.com/EoWjabVp3u