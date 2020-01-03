جوجل تحتفل بعيد ميلاد الدكتور نبيل على الـ 82 .. اعرف السبب؟

كتب هيثم سلامة

احتفل محرك البحث الشهير جوجل برائد علم اللغويات الحاسوبية الدكتور نبيل على، بمناسبة عيد ميلاده الـ 82 ، والذى يحل اليوم 3 يناير والذى دفعت ابتكاراته فى مجال اللغويات الحاسوبية من إنشاء برامج مكنت أجهزة الكمبيوتر من التعامل مع اللغة العربية بشكل رقمى، حيث غير جوجل من واجهتها الرئيسية بصورته.









وذكرت مدونة موقع جوجل، أن الدكتور نبيل على ولد فى القاهرة فى مثل هذا اليوم عام 1938، كان مهتما بالفن فى سن مبكرة، وحصل على درجة الدكتوراه فى هندسة الطيران من جامعة القاهرة، وأمضى أكثر من 20 عاما يعمل مهندسا فى العديد من شركات الكمبيوتر والإلكترونيات فى جميع أنحاء العالم.

وأضافت جوجل عبر مدونتها، أن الدكتور نبيل على، استطاع رقمنه الغة العربية بقواعدها اللغوية المعقدة، وكانت وسيلة لربط الناطقين بها فى العالم.

وأوضحت أنه الدكتور نبيل على خلال حياته المهنية ، نشر عددًا من الأوراق والكتب والتقارير الفنية لدعم التطورات التي كان يقوم بها في مجال اللغويات الحاسوبية، وحاز على العديد من الجوائز، بما جائزة الملك فيصل ، في عام 2012 تقديراً لإسهاماته الرائدة في اللغة العربية وآدابها.

يذكر أن الدكتور نبيل على عين مديراً لمعالجة المعلومات فى شركة مصر للطيران، التي أنشأ فيها أول نظام للحجز الآلي في المنطقة العربية، كما تولى بعد ذلك عدداً من المناصب العليا في مجال المعالجات الحاسوبية داخل مصر وخارجها، كما أدار مشروع إطلاق برنامج صخر، وكان مديراً لمشروع المعونة الأمريكية لإقامة الشبكة العلمية والتكنولوجية في القاهرة، وصمم أول محرك بحثى للغة العربية على أساس صرفى، وأول قاعدة بيانات معجمية للغة العربية، وأول برنامج للقرآن الكريم، وقد حاضر لبعض الوقت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكان باحثاً زائراً في قسم اللسانيات في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس سنة ١٤٠٦.

حصل عدد من الجوائز، منها جائزة " الإبداع في تقنية المعلومات " من مؤسسة الفكر العربي، عام 2007 ، وجائزة أفضل كتاب ثقافي في مجال " تَحدِّيات عصر المعلومات " من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 2003، وجائزة أحسن كتاب في مجال الدراسات المستقبلية من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 1994.