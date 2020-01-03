سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 08:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جوجل تحتفل بعيد ميلاد الدكتور نبيل على الـ 82 .. اعرف السبب؟

الجمعة، 03 يناير 2020 02:02 ص
جوجل تحتفل بعيد ميلاد الدكتور نبيل على الـ 82 .. اعرف السبب؟ جوجل تحتفل بعيد ميلاد الدكتور نبيل على
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل محرك البحث الشهير جوجل برائد علم اللغويات الحاسوبية الدكتور نبيل على، بمناسبة عيد ميلاده الـ 82 ، والذى يحل اليوم 3 يناير والذى دفعت ابتكاراته فى مجال اللغويات الحاسوبية من إنشاء برامج مكنت أجهزة الكمبيوتر من التعامل مع اللغة العربية بشكل رقمى، حيث غير جوجل من واجهتها الرئيسية بصورته. 

الكتور نبيل على
 

 

وذكرت مدونة موقع جوجل، أن الدكتور نبيل على ولد فى القاهرة فى مثل هذا اليوم عام 1938، كان مهتما بالفن فى سن مبكرة، وحصل على درجة الدكتوراه فى هندسة الطيران من جامعة القاهرة، وأمضى أكثر من 20 عاما يعمل مهندسا فى العديد من شركات الكمبيوتر والإلكترونيات فى جميع أنحاء العالم.

وأضافت جوجل عبر مدونتها، أن الدكتور نبيل على، استطاع رقمنه الغة العربية بقواعدها اللغوية المعقدة، وكانت وسيلة لربط الناطقين بها فى العالم.

وأوضحت أنه الدكتور نبيل على خلال حياته المهنية ، نشر عددًا من الأوراق والكتب والتقارير الفنية لدعم التطورات التي كان يقوم بها في مجال اللغويات الحاسوبية، وحاز على العديد من الجوائز، بما جائزة الملك فيصل ، في عام 2012 تقديراً لإسهاماته الرائدة في اللغة العربية وآدابها.

الدكتور نبيل على مدونة جوجل

يذكر أن الدكتور نبيل على عين مديراً لمعالجة المعلومات فى شركة مصر للطيران، التي أنشأ فيها أول نظام للحجز الآلي في المنطقة العربية، كما تولى بعد ذلك عدداً من المناصب العليا في مجال المعالجات الحاسوبية داخل مصر وخارجها، كما أدار مشروع إطلاق برنامج صخر، وكان مديراً لمشروع المعونة الأمريكية لإقامة الشبكة العلمية والتكنولوجية في القاهرة، وصمم أول محرك بحثى للغة العربية على أساس صرفى، وأول قاعدة بيانات معجمية للغة العربية، وأول برنامج للقرآن الكريم، وقد حاضر لبعض الوقت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وكان باحثاً زائراً في قسم اللسانيات في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس سنة ١٤٠٦.

حصل عدد من الجوائز، منها جائزة " الإبداع في تقنية المعلومات " من مؤسسة الفكر العربي، عام 2007 ، وجائزة أفضل كتاب ثقافي في مجال " تَحدِّيات عصر المعلومات " من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 2003، وجائزة أحسن كتاب في مجال الدراسات المستقبلية من الهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة المصرية عام 1994.

 

 


الدكتور نبيل على

نبيل على

علم البرمجيات

رائد علم البرمجيات

برمجة

جوجل

جوجل تحتفل بنبيل على

جوجل تحتفل بالعالم نبيل على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

تعرف على مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان × 11 نقطة

قبل الانتخابات التكميلية.. إزاى تغير لجنتك لأقرب مكان من سكنك؟

قبل الانتخابات التكميلية.. إزاى تغير لجنتك لأقرب مكان من سكنك؟

كيف دعم البرلمان الحكومة لإحداث الإصلاح المؤسسى تشريعيًا؟

كيف دعم البرلمان الحكومة لإحداث الإصلاح المؤسسى تشريعيًا؟

تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

تعرف على خطة مرور القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المتوقعة على الطرق

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة