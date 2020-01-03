تمويل مشروعات صغيرة للشباب بشمال سيناء.. تعرف على الشروط

شمال سيناء - محمد حسين

بدأ في شمال سيناء استقبال طلبات الشباب الراغبين في تمويل مشروعاتهم الصغيرة عن طريق المحافظة، وقال ماجد محمد رئيس مدينة العريش بشمال سيناء، إنه تم التنسيق بين مجلس مدينة العريش إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة، وتفعيل قروض صندوق التنمية لتمويل الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه متاح تمويل مشروعات الشباب الخاص بصندوق التنمية المحلية من خلال إدارة بناء وتنمية القرية والممول من صندوق التنمية المحلية وعلى من يرغب التوجه لمجلس المدينة (إدارة التنمية)، واستيفاء الأوراق المطلوبة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة العريش أن الأوراق المطلوبة للحصول على خدمة القرض هى صورة بطاقة رقم قومى، والموقف من التجنيد، وضامن موظف، ونوع المشروع مع دراسة الجدوى.

وأشار إلى أن القروض تبدأ من 5 آلاف إلى 50000 حسب نوع المشروع ودراسة الجدوى.

يذكر أنه سبق وأعلنت محافظة شمال سيناء عن خدمات للمواطنين منها تيسيرات جديدة لتوصيل المياه للمنازل بالعريش وأوضح البيان أن التيسيرات عن طريق صندوق توصيل الغاز والمياه للمنازل بديوان المحافظة، الذى وقع بروتوكول تعاون مع شركة المياه لتركيب عدادات المياه للمنازل بنظام الممارسة وبدل فاقد وبدل تالف، بجميع الوحدات السكنية بالعريش بنظام التقسيط وتسهيلات السداد عن طريق الصندوق.

وتابع البيان أنه سيتم تقسيط قيمة عداد المياه بدون فوائد، عن طريق المحافظة ممثلة فى الصندوق، والخطوات هى: التقدم لشركة المياه والصرف الصحى بالعريش لمعرفة قيمة المتأخرات، المطلوب تقسيطها عن طريق الشركة وفق الآلية المعمول بها، ويطلب من الشركة تقسيط العداد عن طريق صندوق المياه بالمحافظة، وستقوم الشركة يدورها بإخطار المحافظة بالأسماء.

ويقوم المشترك بالحصول على مستندات الإجراءات عن طريق ادارة الإنتاج بالمحافظة، بعد استكمال ملء المستندات يتقدم بها لإدارة الإنتاج بعد تسديد 200 جنيه، ويتم تقسيط مبلغ التمويل وقدره 2475 جنيهًا، بواقع 165 شهريًا لمده 15 شهرًا، خصم من راتب العميل أو الموظف الضامن.