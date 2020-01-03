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تعرف كيف تقلل من مخاطر تناول اللحوم المصنعة × 9 معلومات

الجمعة، 03 يناير 2020 07:00 ص
تعرف كيف تقلل من مخاطر تناول اللحوم المصنعة × 9 معلومات لحوم مصنعة
كتبت آية دعبس

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حددت الدكتورة شيرين ذكى، رئيس لجنة سلامة الأغذية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، مجموعة من الاجراءات التى من الممكن أن يتبعها، كل من يجد فى اللحوم المصنعة بأنواعها، مثل: اللانشون، البلوبيف، البسطرمة، السجق، وغيرهم، أكلة مفضلة له، عدة نصائح يمكن اتباعها لتقليل نسب التعرض للإصابة بأمراض، مثل سرطان القولون والمعدة.

ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير تلك النصائح:

1.      شراؤها من أماكن وعلامات تجارية موثوق منها، والابتعاد عن المنتجات المجهولة.

2.       تجنب العروض البراقة على تلك المنتجات التى تشمل تخفيض سعرها .

3.      عدم الافراط فى تناولها والإكتفاء بمرة واحدة فقط اسبوعياً .

4.      يجب قراءة مكونات اللحوم المصنعة والابتعاد عن شراء المنتجات المعلبة والمصنعة التي تحتوي على مواد حافظة مثل نترات الصوديوم ، وأحادي جلوتامات الصوديوم .

5.      تناول الأطعمة واللحوم الطازجة بدلا من اللحوم المصنعة .

6.      تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات الطازجة الغنية بفيتامين سي ، لقدرته على منع تكون مادة النيتروزامين المسببة للسرطان ، كما يعمل على حماية الجسم من الأثار الصحية الخطيرة لها .

7.      إعداد تلك المصنعات في المنزل.

8.      اللحوم الحمراء يجب أن يُقدم معها غذاء صحى كالخضروات، ومراعاة ألا يزيد وزن شريحة اللحم عن 100 جرام.

9.      فى حال الرغبة فى تناولها، يفضل عدم الإكثار منها عن مرة واحدة فى الأسبوع.

 


اللحوم المصنعة

لانشون

اضرار اللانشون

اضرار السجق

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