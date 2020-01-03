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تسرب البروتين فى البول علامة على إصابتك بمشاكل فى الكلى.. افحص نفسك

الجمعة، 03 يناير 2020 04:00 ص
تسرب البروتين فى البول علامة على إصابتك بمشاكل فى الكلى.. افحص نفسك الكلى - صورة ارشيفية
كتبت هند عادل

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تبقى الكليتان بصحة جيدة عن طريق تصفية الدم من النفايات وطردها عن طريق البول، وإعادة امتصاص البروتين الذي يبقى في الدم، ولكن إذا لم تعمل الكليتان بشكل صحيح، فيمكن أن يسرب البروتين إلى البول، والنتيجة هي ارتفاع مستوياته وهى حاله طبية تعرف باسم البروتينية وهو ما يسبب مشاكل صحية، ووفقا لموقع  health هناك عده أسباب تؤدى إلى نسبة عالية من البروتين في البول، سيتم عرضها فى التقرير التالى وهى:

الجفاف

يحدث الجفاف عندما يفقد جسمك الكثير من السوائل، إنه سبب شائع مؤقت للبروتينية، يستخدم جسمك الماء لتوصيل المواد الغذائية ، مثل البروتينات ، إلى الكليتين. ولكن بدون وجود كمية كافية من السوائل ، سيكون من الصعب القيام بذلك.

في المقابل ، لا تستطيع الكلى استعادة البروتينات بشكل صحيح، لأنه ينتهي في البول بدلا من ذلك.

أعراض أخرى تعتمد على شدة الجفاف قد تواجهك:

إعياء، الصداع، دوخة، زيادة العطش، البول الداكن اللون، انخفاض التبول، جفاف الفم أو الجلد.

يمكن أن يكون سبب الجفاف:

إسهال، قيء، التعرق المفرط، حمى، عدم شرب كمية كافية من الماء، ضغط دم مرتفع الذي قد يؤدى إلى إضعاف  الأوعية الدموية في الكلى، هذا يقلل من قدرتها على استيعاب البروتين ، الذي يتدفق إلى البول.

معظم حالات ارتفاع ضغط الدم ليس لها سبب أساسي ولكن في بعض المرضى، يكون ارتفاع ضغط الدم بسبب مرض الكلي، مشاكل الغدة الدرقية، توقف التنفس أثناء النوم، أورام الغدة الكظرية، بعض الأدوية ، مثل موانع الحمل أو مزيلات الاحتقان.

السكرى

داء السكري هو اضطراب استقلابي يسبب مستويات عالية من السكر في الدم،  هناك عدة أنواع من مرض السكري ، بما في ذلك النوع الأول والنوع الثاني من السكري.

مع مرض السكري ، فإن ارتفاع نسبة السكر في الدم يجبر الكلى على تصفية الدم، هذا يمكن أن يسبب تلف الكلى ، والسماح للبروتين يتسرب إلى البول.

التهاب كبيبات الكلى


حاله البروتينيه أو وجود نسبة عاليه من البروتين فى البول تشير إلى التهاب كبيبات الكلى ، أو التهاب الكبيبات، عادة ، عندما ترشح الكبيبات الدم ، فإنها تستوعب البروتين ولكن إذا أصيبوا ، يمكن أن يمر البروتين ويدخل البول.

يمكن أن يسبب التهاب كبيبات الكلى مجموعة من الأعراض تسمى المتلازمة الكلوية بالإضافة إلى بروتينية ، وهذا يشمل:

فرط شحميات الدم ، أو ارتفاع مستويات الدم من الدهون والكوليسترول في الدم.

تورم الساقين أو القدمين أو الكاحلين.

نقص ألبومين الدم ، أو انخفاض مستويات البروتين في الدم.

قد يتسبب أيضًا في ارتفاع ضغط الدم وبيلة ​​دموية أو خلايا دم حمراء في البول. هذا يجعل البول يبدو ورديًا .

فشل كلوي مزمن

مرض الكلى المزمن (CKD) هو الفقدان التدريجي لوظيفة الكلى قد يسبب بروتينية في المراحل المبكرة ، لكنه عادة لا يسبب أي أعراض ملحوظة.


الكلى

فشل الكلى

ارتفاع نسبه البروتين فى البول

امراض الكلى

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