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تدلى الجفون إنذار بالإصابة بمرض خطير فى المخ.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 03 يناير 2020 05:00 م
تدلى الجفون إنذار بالإصابة بمرض خطير فى المخ.. اعرف التفاصيل تدلى الجفون-صورة ارشيفة
كتبت هند عادل

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تعد مشكلة تدلى الجفوف أحد أمراض العيون التى تؤدى إلى تدلى الجفنين أو أحده  في هذه الحالة، تقع حدود الجفن العلوى فى موضع أقل من المعتاد، فى الحالات الشديدة، يمكن أن يغطى الجفن المتدلى ويتداخل مع الرؤية، ويمكن أن يؤثر تدلى الجفون على أحد أو كلتا العينين، قد تكون موجودة عند الولادة (تدلى الجفون الخلقي)، أو قد تتطور تدريجياً على مدار عقود.
 
 
ووفقا لموقع webmed في بعض الأحيان، يمثل تدلي الجفون مشكلة منعزلة تغير مظهر الشخص دون التأثير على الرؤية أو الصحة، ومع ذلك، فى حالات أخرى، قد تكون علامة تحذير على أن الحالة الأكثر خطورة تؤثر على العضلات أو الأعصاب أو المخ أو العين، من المحتمل أن يشير تدلى الجفون الذى يتطور على مدار أيام أو ساعات إلى مشكلة طبية خطيرة.

بعض أسباب تدلى الجفون تشمل:

تدلي الجفون الخلقى 

في هذه الحالة، يولد الرضيع المصاب بتدلى الجفون بسبب مشكلة تطورية تشمل العضلات التى ترفع الجفن العلوى (عضلة الرافعة)، فى حوالى70% من الحالات، تؤثر الحالة على عين واحدة فقط. إذا كان الجفن المتدلي يحجب جزءًا من الحقول البصرية للطفل، فيجب إجراء عملية جراحية لتصحيح المشكلة فى وقت مبكر من العمر لمنع فقدان البصر الدائم.
 

تدلى الجفون المفصلي

 
تعد الشيخوخة هي السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بتدلي الجفون عند الولادة، في تدلي الجفون الخفيف، تتسبب آثار الجاذبية والشيخوخة على المدى الطويل في امتداد نسيج واسع يشبه الأوتار يساعد عضلة الرافعة على رفع الجفن. على الرغم من أن كلتا العينين تتأثر عادة ، إلا أن التدلي قد يكون أسوأ في عين واحدة.
 

الوهن العضلي الوبيل

 
أحد أول أعراض الوهن العضلي الوبيل ، وهو اضطراب نادر يؤثر على طرق استجابة العضلات للأعصاب، يمكن أن يسبب الوهن العضلي الوبيل ضعفًا تدريجيًا في العضلات ، ليس فقط في الجفون ولكن أيضًا في عضلات الوجه والذراعين والساقين وأجزاء أخرى من الجسم.
 

أمراض العضلات

 
عند البالغين الأصغر سنا ، يمكن أن يحدث تدلي الجفون بسبب مجموعة من أمراض العضلات تسمى شلل العين الخارجي التدريجي ، والتي تسبب تدلي الجفون في كلتا العينين ، ومشاكل في حركة العين ، وفي بعض الأحيان أعراض العضلات الأخرى التي تنطوي على الحلق أو عضلة القلب.
 

مشاكل الأعصاب

 
 لأن عضلات العين تتحكم فيها أعصاب تأتي من المخ ، فإن الظروف التي تصيب الدماغ أو أعصابه القحفية قد تسبب أحيانًا تدلي الجفون، هذه الحالات تشمل السكتة الدماغية ، ورم في المخ ، تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ، وتلف الأعصاب المرتبط بمرض السكري على المدى الطويل. 
 

مشاكل العين 

 في بعض الحالات، يسقط الجفن بسبب التهاب أو ورم في الجفن أو ورم داخل مقبس العين أو ضربة للعين.
 
 
 
 

تدلى الجفون

الجفون

العين

التهاب

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