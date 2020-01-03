سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 72 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

الجمعة، 03 يناير 2020 04:17 م
تحرير 72 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز والتأسفرت الحملة عن تحرير 72 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 22 محضرا لاصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 18محضر لاصحاب المستودعات، 15محضر لإصحاب المحلات بمحافظة المنوفية، وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية،والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين،  تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه يتم تحرير  ممايقرب 2500  مخالفة تموينية شهرية  وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الاسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.

وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم.

وكانت مديرية أمن المنوفية، قد شنت حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية،واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، والتى أسفرت عن تحرير 754 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 10دراجات نارية بدون لوحات معدنية،وفحص 7سيارات خوفا من إحتوائهم على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الامن والتى أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 23 شخص كما تم فحص 7 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار الحوادث

تموين المنوفيه

محاضر

حمله مكبره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة