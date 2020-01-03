تحرير 72 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه يتم تحرير ممايقرب 2500 مخالفة تموينية شهرية وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص ، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الاسواق يوميا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على أستمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.

وأوضح كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم.

وكانت مديرية أمن المنوفية، قد شنت حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية،واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، والتى أسفرت عن تحرير 754 مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 10دراجات نارية بدون لوحات معدنية،وفحص 7سيارات خوفا من إحتوائهم على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الامن والتى أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 23 شخص كما تم فحص 7 شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 9 أشخاص وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.