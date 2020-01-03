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تجديد حبس لص سرق أستاذا جامعيا بالإكراه في حدائق القبة

الجمعة، 03 يناير 2020 08:00 ص
تجديد حبس لص سرق أستاذا جامعيا بالإكراه في حدائق القبة سرقة بالاكراه-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس لص 15 يوما علي ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة استاذ بجامعة الأزهر بالإكراه، مما أسفر عن إصابته، فى حدائق القبة، وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم  قسم شرطة حدائق القبة مفادة تلقى بلاغا  من مستشفى الدمرداش تفيد استقبالها  منازي ا، 33،  مدرس بكلية التربية الإسلامية بجامعة الأزهر ومقيم دائرة قسم شرطة المرج  مصاب بجرح قطعي بالساق الأيمن.
 
بالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال توقفه بشارع مصر والسودان دائرة القسم لإستقلال إحدي السيارات الأجرة فوجئ بقيام قائد دراجة بخارية توك توك بخطف هاتفه المحمول ماركة سوني وأثناء محاولتة بالإمساك به متشبساً بالدراجة البخارية سقط أرضاً مما أدي إلي حدوث إصابته.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التوصل إلي أن وراء إرتكابها محمود ع ،  24 سنة،  سائق توك توك 
 
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من  ضبطه  حال إستقلاله الدراجة البخارية المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولي عليه بمسكنه، وبإستدعاء المجني علية تعرف على المتهم والهاتف المحمول وإتهمه بالسرقة.
 
تم تحرير عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيق.

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حدائق القبة

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