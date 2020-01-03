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بدء توزيع 60680 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة

الجمعة، 03 يناير 2020 03:01 م
بدء توزيع 60680 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالجيزة التابلت
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تسليم التابلت لإداراتها التعليمية التابعة لها ،حيث تم تسليم عدد ( 60680) تابلت للادارات ومنها الي المدارس التابعة لها، مع الأخذ فى الاعتبار ان طلاب الصف الاول الثانوى سيؤدى الامتحانات ورقيا؛ فيما يخضع طلاب الصف الثانى لأداء الامتحانات الكترونيا ؛ والتي ستبدأ الامتحانات فى 11يناير 2020.
 
يأتي ذلك استكمالا لمنظومة تطوير التعليم الذى أطلقها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على النظام التعليمى والذى بدأ تنفيذه فى العام الدراسى 2018 /2019 بهدف تطوير التعليم لتتلاءم معها متطلبات العصر . 
 
وتسلم طلاب بالصف الأول الثانوي اليوم الخميس، أجهزة التابلت، وأكد علاء حسين مدير عام إدارة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الفصول فى المدارس الثانوى مجهزة بشبكة الانترنت والشبكة تعمل بكفاءة وتم التنبيه على الطالبات بالدخول على منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى، موضحا أهمية التعامل والتواصل على بنك المعرفة لكى يستفيد الطالب بما يحتويه البنك من معلومات ومواد علمية تفيد الطالب، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تسليم التابلت لجميع المدارس الثانوى الحكومية والخاصة بالمحافظة وجار الانتهاء من "الأكتفه" وتسليم الطلبة الذين قاموا بسداد مبلغ التأمين بمكاتب البريد وسيتم الانتهاء قبل بدء الامتحانات الصف الثانى الثانوى حتى يتم التفرغ للامتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوى، ويتم متابعة تسليمها للطلاب بعد سداد مبلغ التأمين، موضحا أن كل طالب الصف الثانى الثانوى يسدد مبلغ 100 كتأمين 
 
 وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية.
 
 

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