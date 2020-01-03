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انفجارات عنيفة تهز محيط مطار بغداد الدولى

الجمعة، 03 يناير 2020 12:34 ص
انفجارات عنيفة تهز محيط مطار بغداد الدولى مطار بغداد الدولى
كتب محسن البديوى

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وقعت انفجارات عنيفة هزت محيط مطار بغداد الدولي،  والعاصمة العراقية بغداد، كما ترددت أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وافاد مراسل قناة الحدث، عن توقف إغلاق مطار بغداد وتوقف الملاحة الجوية بعد الانفجارات فى محيطة.

وكان قد حذرت الخارجية الأمريكية، رعاياها من السفر إلى العراق، بسبب ما وصفته بخطر الإرهاب وعمليات الخطف والنزاع المسلح، وأشار بيان الخارجية الأمريكية، الخميس، إلى "الميليشيات الطائفية تشكل تهديدا على جميع المصالح الغربية فى مختلف أنحاء العراق".

وأعلنت السفارة الأمريكية فى بغداد، الأربعاء، تعليق خدماتها القنصلية، بسبب هجمات ميليشيات عراقية موالية لإيران على مجمع السفارة.

وقالت السفارة الأمريكية فى بغداد في بيان: "بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر"، وألغت السفارة الأمريكية فى بغداد أيضا "جميع المواعيد فى المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة، بحسب البيان.

وأوضحت أن القنصلية الأمريكية العامة فى أربيل شمالى العراق، عاصمة كردستان العراق، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين.

ويأتى هذا التطور فى وقت ذكر الجيش العراقى، أن جميع أفراد الفصائل المسلحة وأنصارها الذين كانوا يحتجون على الضربات الأمريكية فى العراق انسحبوا من محيط السفارة الأميركية ببغداد.

 

 


انفجارات

مطار بغداد

بغداد

التلفزيون

العراق

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