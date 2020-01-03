سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المرور: تحويلات مرورية بشارع التسعين فى التجمع لتركيب كوبرى مشاه لمدة يومين

الجمعة، 03 يناير 2020 02:45 م
المرور: تحويلات مرورية بشارع التسعين فى التجمع لتركيب كوبرى مشاه لمدة يومين شارع التسعين-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، مجموعة من التحويلات المرورية لتركيب البواكى المعدنية الخاصة بكوبرى مشاه (مُجمع البنوك ) بشارع التسعين الجنوبى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 
 
 
 
وستتم الأعمال على مرحلتين، خلال يومين، وستكون المرحلة الأولى: كوبرى مشاه مُجمع البنوك بالإتجاه القادم من كوبرى التسعين تجاه ميدان عبدالمنعم رياض مع تحويل حركة المرور يميناً شارع 56 فيساراً شارع عمر بن عبدالعزيز تجاه شارع التسعين الجنوبى مرة أخرى ، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوم الجمعة الموافق 3/1/2020 فى مدة زمنية (5) ساعات ليلاً فقط بداية من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6صباحاً ، على أن يتم رفع كافة المعدات وفتح الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة 6 صباحاً.
 
 
وستكون المرحلة الثانية كوبرى مشاه مُجمع البنوك بالإتجاه القادم من ميدان عبدالمنعم رياض تجاه كوبرى التسعين مع تحويل حركة المرور يميناً بطريق الخدمة والخروج تجاه شارع التسعين الجنوبى مرة أخرى ، على أن يتم تنفيذ الأعمال يوم السبت الموافق 4/1/2020 فى مدة زمنية (5) ساعات ليلاً فقط بداية من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً ، على أن يتم رفع كافة المعدات وفتح الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة 6 صباحاً.
 
وعززت، اليوم الجمعة، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 


ادارة المرور

اخبار الحوادث

شارع التسعين

اعماا تطوير

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة