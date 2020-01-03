القبض على عاطل بحوزته 500 جرام حشيش بمنطقة دار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط عاطل بحوزته 500 جرام حشيش بمنطقة دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة تمكن قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "احمد. م"، 27 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته" 500 جرام حشيش، 100 جنيه، 2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه ، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة .