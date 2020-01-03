القبض على عاطل بحوزته 500 جرام حشيش بمنطقة دار السلام

تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط عاطل بحوزته 500 جرام حشيش بمنطقة دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا مفادة تمكن قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط "احمد. م"، 27 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته" 500 جرام حشيش، 100 جنيه، 2 هاتف محمول".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه ، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة .
كانت وزارة الداخلية شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لإستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح نارى، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكم قضائى متنوع".
وجاء من ضمن المضبوطات 206 قطعة سلاح نارى، بحوزة 192 متهم، حيث تم ضبط (16) بندقية آلية، و(48) بندقية خرطوش، و(16) طبنجة، و(126) فرد محلى، و طلقة مختلفة الأعيرة، و(275) قطعة سلاح أبيض.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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