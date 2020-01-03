القبض على عاطل أصاب عامل أثناء سرقته بالإكراه بمنطقة المقطم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عاطل أصاب عامل أثناء سرقته بالاكراه بمنطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا بتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من "مازن. أ" ، 19 سنة، عامل ، مصاب بجرح قطعي اعلي العين اليسرى، بأنه اثناء سيره بالدراجة البخارية قيادته رقم أ ر س 7316 سوداء اللون بشارع مساكن الجيزة دائرة القسم فوجئ بشخص " أدلي بأوصافه التقريبية " قام باستيقافه والاستيلاء منه على " الدراجة البخارية ، مبلغ مالى 600 جنيه ، هاتف محمول " كرها عنه تحت تهديد سلاح ابيض " مطواة " كان بحوزته محدثا إصابته ولاذ بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17925 لسنة 2019م.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة" محمد. ت" ، 22 سنة، عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته المضبوطات الدراجة البخارية ، هاتف محمول، المستولي عليها، " مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة ، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباته الشخصية ، و باستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم والمضبوطات وأتهمه بالسرقة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجاري تطوير مناقشته عما أرتكبه من حوادث أخرى.

كانت قد ضبطت مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير أمن العاصمة، تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات التجارية فى مصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بأنه اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بشارع ابراهيم اللقاني دائرة القسم تمكن من ضبط كلاً من "عبد السلام. ع. ا" 30 سنة عاطل، "كمال. ع. ك" 24 سنة عاطل، وبحوزتهما المضبوطات"مقص " حديدي "، 10 قطع أدوات منزلية " أواني طعام "مجهولي المصدر.