سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق شب بمحل تجارى فى بولاق الدكرور

الجمعة، 03 يناير 2020 02:26 م
السيطرة على حريق شب بمحل تجارى فى بولاق الدكرور حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شب حريق فى محل تجارى، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بأحدا لمحلات، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بأحدي مزارع الدواجن بمدخل طريق سعود بإتجاه قرية المنأجاة بمركز الحسينية، وتم إخطار نيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بأحدي مزارع الدواجن بدائرة مركز الحسينية، وأنتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية بالشرقية، ودفعت بسيارتين للسيطرة علي الحريق وتبين أن المزرعة مقامة علي مساحة 6 قراريط وخالية من الدواجن وإلتهمت النيران سقف المزرعة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإنتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وإخطار النيابة العامة.

وكان مستشفى بلبيس للطوارئ، قد أستقبل 19 مصابًا، إثر انقلاب أتوبيس سعة 26 راكبًا بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، وانتقل الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية إلى مستشفى بلبيس لمباشرة تلقى المصابين العلاج اللازم بناء على توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وقال "فرحات" إنه جرى تحويل عدد من المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لباقى المصابين بمبنى الطوارئ الجديد والذى تم افتتاحه.


حريق محل

حريق بصفط اللبن

حريق بالجيزة

اخبار الحوادث

اخبار مصري

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة