السيطرة على حريق شب بمحل تجارى فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

شب حريق فى محل تجارى، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بأحدا لمحلات، بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب بأحدي مزارع الدواجن بمدخل طريق سعود بإتجاه قرية المنأجاة بمركز الحسينية، وتم إخطار نيابة الحسينية برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بأحدي مزارع الدواجن بدائرة مركز الحسينية، وأنتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، مدير الحماية بالشرقية، ودفعت بسيارتين للسيطرة علي الحريق وتبين أن المزرعة مقامة علي مساحة 6 قراريط وخالية من الدواجن وإلتهمت النيران سقف المزرعة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإنتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وإخطار النيابة العامة.

وكان مستشفى بلبيس للطوارئ، قد أستقبل 19 مصابًا، إثر انقلاب أتوبيس سعة 26 راكبًا بطريق "بلبيس - العاشر من رمضان"، وانتقل الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية إلى مستشفى بلبيس لمباشرة تلقى المصابين العلاج اللازم بناء على توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وقال "فرحات" إنه جرى تحويل عدد من المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لباقى المصابين بمبنى الطوارئ الجديد والذى تم افتتاحه.