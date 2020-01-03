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الداخلية تداهم محيط الكافتيريات وتضبط 49 ديلر مخدرات.. صور

الجمعة، 03 يناير 2020 03:02 م
الداخلية تداهم محيط الكافتيريات وتضبط 49 ديلر مخدرات.. صور مخدرات
كتب محمود عبد الراضى

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وجه قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" حملاته المكثفة بمحيط الأكشاك والكافيتريات على مستوى الجمهورية لضبط مروجى المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والكافيتريات.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، بلغ عدد المتهمين فيها 49 متهماً.

وعثر بحوزة المتهمين على 20 كيلو حشيش، و3 كيلو هيروين، و7 كيلو من مخدر الآيس، و50 ألف قرص مخدر، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهمين قدرها "14,320  ألف جنيه – 214,000 ألف عملات أجنبية أخرى - 48 هاتف محمول –  9 سيارات –5 دراجات نارية –7 قطع سلاح أبيض –  فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار"، وتم تنفيذ "6 حكم جنحة – 2 حكم جناية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

أقراص مخدرة
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