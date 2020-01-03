سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الخدمات البيطرية" تستمر فى تحصين الماشية والدواجن ضد الأمراض الوبائية

الجمعة، 03 يناير 2020 06:00 ص
"الخدمات البيطرية" تستمر فى تحصين الماشية والدواجن ضد الأمراض الوبائية أنفلونزا الطيور
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال  تقرير الإدارة المركزية  للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحملة القومية لتحصين الماشية  تعمل حاليا  بجميع المحافظات ضد الامراض الوبائية، واستمرار  اعمال و حصين الطيور ضد مرض انفلونزا الطيور، موضحا أنه  طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بلغ اجمالى عدد الحيوانات التى تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ضمن الحملة القومية الثانية بلغ (12,703) رأ س من الماشية ،و ذلك فى الفترة من 8 /12 الى 14 /12 /2019

 وأضاف تقرير الإدارة المركزية  للطب الوقائى ، بالخدمات البيطرية ، الذى حصل "اليوم السابع"  عليه أن  هناك حملات مكثفة  بمزارع   وأسواق  الدواجن للتعرف  على مرض انفلونزا الطيور  ،  بالإضافة  الى  استمرار  اعمال حملة  تحصين الماشية  ضد الامراض الوبائية على  مدار العام  ،   فيما بلغ اجمالى عدد الندوات الارشادية التى تم عقدها للتوعية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ( 11) ندوة فى مختلف المراكز وفى نطاق المحافظة .

وتابع  تقرير: الإدارة المركزية للطب الوقائى ، أنه   ضمن جهود مديرية الطب البيطرى لمكافحة مرض انفلونزا الطيور ومع دخول فصل الشتاء قامت ادارة اوبئة الدواجن التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية تم سحب عينات من 10 مزارع لبيان خلوها من المرض .

وقال تقرير: الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،أن الهيئة تنفذ   استراتيجية  مكافحة الامراض الزبائية    في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكد الدكتور عبد الحيكم  محمود  رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي وادارات الوقاية بالمديريات تواصل تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية  حتى الوصول الى المستهدف .

 


 


تحصين الماشية

الخدمات البيطرية

انفلونزا الطيور

الثروة الحيوانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

رجال حول البابا تواضروس فى قداس عيد الميلاد المجيد.. القمص سرجيوس: صاحب الدعوات.. إبراهيم عياد: كروان ألحان العيد.. اللواء نبيل رياض: حصن الحماية.. ورئيس الكشافة: مدير العمليات

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

وزير الخارجية الأمريكى ينشر فيديو لرقص العراقيين فرحا بمقتل قاسم سليمانى

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

العالم هذا الصباح.. وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا.. المارينز تعزز وجودها بمحيط سفارة أمريكا فى بغداد بعد مقتل سليمانى.. ومرشح للرئاسة الأمريكية يلعب كرة سلة مع طلاب مدرسة.. صور

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

الأرصاد تحذر: طقس بارد اليوم.. والصغرى بالقاهرة 9 درجات

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

اليوم.. غلق جزئى لشارع الهرم بالجيزة 3 أيام لنقل خط غاز طبيعى

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

متى تلجأ للمحكمة عند طلبك تعديل بياناتك فى قاعدة الناخبين؟

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

استراتيجية قطاع البترول × 9 نقاط.. أبرزها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

3 اعتبارات تحدد اتجاه واشنطن لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية.. تعرف عليها

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

صور.. كواليس وحواديت انستجرام نجوم الكرة العالمية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

5 معلومات لا تعرفها عن تطبيق "Water map" لرصد شبكة المجارى المائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة