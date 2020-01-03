"الخدمات البيطرية" تستمر فى تحصين الماشية والدواجن ضد الأمراض الوبائية

كتب عز النوبى

قال تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحملة القومية لتحصين الماشية تعمل حاليا بجميع المحافظات ضد الامراض الوبائية، واستمرار اعمال و حصين الطيور ضد مرض انفلونزا الطيور، موضحا أنه طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بلغ اجمالى عدد الحيوانات التى تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ضمن الحملة القومية الثانية بلغ (12,703) رأ س من الماشية ،و ذلك فى الفترة من 8 /12 الى 14 /12 /2019

وأضاف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى ، بالخدمات البيطرية ، الذى حصل "اليوم السابع" عليه أن هناك حملات مكثفة بمزارع وأسواق الدواجن للتعرف على مرض انفلونزا الطيور ، بالإضافة الى استمرار اعمال حملة تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية على مدار العام ، فيما بلغ اجمالى عدد الندوات الارشادية التى تم عقدها للتوعية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ( 11) ندوة فى مختلف المراكز وفى نطاق المحافظة .

وتابع تقرير: الإدارة المركزية للطب الوقائى ، أنه ضمن جهود مديرية الطب البيطرى لمكافحة مرض انفلونزا الطيور ومع دخول فصل الشتاء قامت ادارة اوبئة الدواجن التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية تم سحب عينات من 10 مزارع لبيان خلوها من المرض .

وقال تقرير: الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،أن الهيئة تنفذ استراتيجية مكافحة الامراض الزبائية في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأكد الدكتور عبد الحيكم محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائي وادارات الوقاية بالمديريات تواصل تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية حتى الوصول الى المستهدف .



