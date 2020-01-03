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البرلمان الليبى: محتفظون بحق الرد على أى تدخل عسكرى تركى

الجمعة، 03 يناير 2020 12:36 ص
البرلمان الليبى: محتفظون بحق الرد على أى تدخل عسكرى تركى عبدالله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي
كتب محسن البديوى

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أكد عبدالله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، رفضه لأى تدخل تركى وأجنبى داخل الأراضى الليبيه، موضحًا أن مجلس النواب الليبي، قرر عقد جلسة طارئة، لاتخاذ إجراءات عملية تجاه التدخلات التركية المتكررة ومحاولات النظام التركي لإعادة الاستعمار العثمانى إلى ليبيا.

وقال "بلحيق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن القرار التركي وما يترتب عليه من تدخلات سافرة في الشأن الليبي هو قرار مُدان وانتهاك للسيادة الليبية، مؤكدًا أن ليبيا ستحتفظ بحقها في الرد على أي تدخل عسكري تركي، وسيكون أي تواجد عسكري تركي في ليبيا هدفا شرعيا لنا للحفاظ على سيادة ليبيا.

وذكر أن فايز السراج وحكومته ومجلسه الرئاسي، لم ينل الثقة من مجلس النواب الليبي واتفاقه مخالف للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن السراج وحكومته لم يؤدي اليمين القانونية في أي حكومة موجودة في أي نظام ديمقراطي في العالم وهو مرفوض من مجلس النواب.

وواصل: "الغرب هم من أتوا بفايز السراج، وهو لم يكن مرشحا من مجلس النواب الليبي ولا من المؤتمر الوطني العام السابق".

 


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ليبيا

تركيا

التدخل العسكرى التركى

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