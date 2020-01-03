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"الإسكان": بيع 20 محل و3 صيدليات و مخابز بـ 30 مليون جنيه فى مدينة 15 مايو

الجمعة، 03 يناير 2020 12:13 م
"الإسكان": بيع 20 محل و3 صيدليات و مخابز بـ 30 مليون جنيه فى مدينة 15 مايو مزاد لبيع محلات وصيدليات بجهاز 15 مايو
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس سيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع 20 محلاً تجارياً  و 3 صيدليات و  3 مخابز بلدي، بعدة مناطق بالمدينة.

وقال المهندس سيد همام، أسفرت جلسة المزاد عن بيع المحال والصيدليات والمخابز بقيمة استثمارية بلغت 30 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الأنشطة بالوحدات المباعة شملت( سوبر ماركت – مطعم - كافيه – صيدلية – مخبز بلدي – بقالة شاملة – كوافير رجالي)، وذلك في إطار زيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان.

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ التحضير لبيع عدد من المحال والصيدليات والمخابز بالمرحلة الثانية في جلسة للمزاد العلني بتاريخ 29/1/2020، بأسواق المجاورتين ( 26 – 33 ) بالمدينة، والوحدات المركبة ( 9 ، 10 ) و ( 3 ، 4 ) و ( 11 ، 12 ) بامتداد المدينة، والسوق رقم 1 بمنطقة الـ 90 فدانا،  وسوق منطقة الـ  120 فدانا،  وسوق منطقة الـ ( 52 فدانا )، والسوق الرئيسية بالإسكان الاجتماعي 3 محور الأراضي.

وأشار رئيس الجهاز إلى  أن مدينة 15 مايو تشهد أزهي عصورها، وذلك في إطار توفير الخدمات المختلفة والمتنوعة للمواطنين وبخاصة مناطق  الإسكان الاجتماعي الجديدة.

يذكر أن  المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد أنه تم إعادة هيكلة وتطوير الجزيرة الوسطي الممتدة من المدخل الشمالي للمدينة بطول 3 كم داخل المدينة (جزيرة الترام سابقا) لتصبح واجهة حضارية مميزة ومحوراً للتنمية وجذب الاستثمار بالمدينة.

وأضاف المهندس السيد همام، يأتي ذلك في ضوء الموقع المتميز  لمدينة 15 مايو، وزيادة عوامل فرص الاستثمارات الواعدة بها، وخاصة مع بداية استكمال تطوير ورفع كفاءة المجاورات من (1 : 24)، وتطوير عدة طرق ومحاور رئيسية بالمدينة، وكذا الالتزام بخطة تنمية وتطوير المدن العمرانية الجديدة ورفع كفاءتها وتحسين الوجه العمراني لمدن الجيل الأول.

 

 


وزاره الاسكان

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