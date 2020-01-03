الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت، أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تمتد خفيفة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد .

كما تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 8 ، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى السبت المقبل، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبه بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى ، كما تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وشمال سيناء ومدن القناة .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية ، والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.