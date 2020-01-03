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ارتفاع التضخم السنوى فى تركيا إلى 11.84% فى ديسمبر

الجمعة، 03 يناير 2020 12:44 م
ارتفاع التضخم السنوى فى تركيا إلى 11.84% فى ديسمبر أردوغان
رويترز

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أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين فى تركيا أكثر من المتوقع قليلا إلى 11.84% على أساس سنوى فى ديسمبر.
 
كان استطلاع أجرته رويترز توقع فى المتوسط أن يبلغ التضخم 11.56% الشهر الماضي، وكان أعلى تقدير بين الاقتصاديين الثلاثة عشر المشاركين 11.9%.
 
وبلغ التضخم 0.74% مقارنة مع الشهر السابق فى ديسمبر، وهو ما تجاوز أيضا توقع الاستطلاع البالغ 0.49 بالمئة.
 
كان التضخم السنوى ارتفع بقوة فى 2018 بفعل أزمة عملة رفعت تكلفة واردات تركيا، وفى نوفمبر 2018، بلغ معدل التضخم 21.6%، لكنه عاود الانخفاض إلى 8.55% بحلول أكتوبر 2019.
 
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.69% عن الشهر السابق فى ديسمبر ليصبح معدل الزيادة السنوية 7.36%، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركى.
 
وكانت تقارير حديثة قد كشفت عن ارتفع الدين العام الخارجى على تركيا لأكثر من 328 مليار دولار بنهاية عام 2018، وذلك بالتزامن مع التراجع الحاد مع قيمة العملة المحلية "الليرة"، لتشكل قيمة الدين العام المستحق على النظام التركى، نحو 57% من إجمالى الدخل القومى.
 
وأشار التقرير، إلى أنه بسبب الأزمة الاقتصادية، نفذت تركيا عملية سحب لاستثماراتها فى السندات والأذون الأمريكية، لتتهاوى من نحو 27 مليار دولار، إلى أقل من مليارى دولار، وهو أدنى مبلغ للاستثمارات التركية فى واشنطن منذ 15 عاماً.
 
وتابع التقرير أن سياسات أردوغان الخاطئة سواء على المستويين السياسى أو الاقتصادى، هى التاى دفعت بالبلاد إلى هذه المحنة الاقتصادية المستعرة لأكثر من عامين، والتى تفاقمت مع الأزمة الساسية التى أندلعت بين أنقرة وتركيا فى أغسطس من العام 2018، والتى كان من نتائجها تهاوى الليرة التركية فى مواجهة الدولار الأمريكى.
 
من جانبه أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن أسعار أكياس التسوق البلاستيكية فى تركيا شهدت ارتفاعا بنسبة 22.58%، حيث أصبحت أكياس التسوق التى كانت تباع بـ25 قرشًا، بـ30 قرشًا اعتبارا من 1 يناير 2020، ونشرت وزارة البيئة والتحضر التركية، هذا القرار فى الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، لتنضم الأكياس البلاستيكية إلى العديد من المنتجات التى شهدت ارتفاعا كبيرا فى السوق التركى مع بداية العام الميلادى الجديد.
 

التضخم فى تركيا

اقتصاد تركيا

تركيا

التضخم

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