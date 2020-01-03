سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 05:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسماعيل قاآنى.. من هو خليفة قاسم سليمانى فى قيادة فيلق القدس وإدارة حروب إيران؟

الجمعة، 03 يناير 2020 03:00 م
إسماعيل قاآنى.. من هو خليفة قاسم سليمانى فى قيادة فيلق القدس وإدارة حروب إيران؟ العميد إسماعيل قاآنى قائد فيلق القدس الإيرانى
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى، اليوم الجمعة، تعيين العميد إسماعيل قاآنى قائدًا لفيلق القدس التابع للحرس الثورى خلفاً لقاسم سليمانى، الذى قتل فجر الجمعة فى عملية أمريكية استهدفت بالصواريخ سيارة كانت تقله خارج مطار بغداد، والذى قتل معه نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبى فى العراق أبو مهدى المهندس، إضافة إلى 5 من أعضاء ميليشيات الحشد الشعبى، واثنين من الضيوف، قتلوا جميعًا فى الضربة الجوية التى استهدفت عرباتهم فى مطار بغداد.

 

لكن من هو العميد إسماعيل قاآنى القائد الجديد لفيلق القدس، والذى جاء اختياره سريعًا ليرث ملف النفوذ الإيرانى فى الشرق الأوسط بعد ساعات قليلة من اغتيال قاسم سليمانى، حيث سيحمل "قاآنى" على عاتقه ملفات إدارة الميليشيات الإيرانية فى المنطقة وكذا قيادة حروب إيران الخارجية التى كانت تدار جميعها بقبضة خلفه سليمانى.

العميد إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس
العميد إسماعيل قاآني القائد الجديد لفيلق القدس

 

تشير التقارير الإعلامية، إلى أن العميد إسماعيل قاآنى، كان يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني، ويشرف على قوات الحرس وميليشياتها فى سوريا والعراق، وتم تعيين قاآنى نائبًا لقائد فيلق القدس فى عام 1997، وهو نفس الوقت تقريبًا الذى تم فيه تعيين قاسم سليمانى قائدًا للفيلق الإيرانى.

 

وحسب تقرير نقلته "العربية"، فإن المرشد الإيرانى على خامنئى، أشار إلى أن "قاآنى" يُعد من أبرز قادة الحرس الثورى خلال الحرب الإيرانية – العراقية، فى الثمانينيات، إلى جانب سليمانى"، وبالإضافة لمنصبه فى فيلق القدس، كان "قاآنى" يشغل أيضًا منصب معاون استخبارات أركان الحرس الثورى.

 

ويعتبر قاآنى، الرجل الثانى فى الحرس الثورى بعد سليمانى، وعرف بتصريحاته الداعمة للتدخل فى شؤون دول المنطقة، خاصة سوريا، وخلال زيارة الرئيس السورى بشار الأسد، المفاجئة لطهران العام الماضى، التى نسقها سليمانى وغاب عنها وزير الخارجية محمد جواد ظريف، صرح قآانى حينها بأن "الزيارة تمت بسرية وبتنسيق من سليمانى، وعَلِم بها مَنْ كان يجب أن يعرف بها حصرًا".

العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس
العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس

 

وفى تصريحات سابقة له، أكد قاآنى، استمرار تدخل بلاده فى الأحداث التى تشهدها سوريا منذ نحو 8 سنوات، واعتبر أن "الحرب فى سوريا مصيرية"، مؤكدًا أنها "ستستمر لأنها حرب هوية ووجود"، وذلك بالرغم من الأوضاع الداخلية الرديئة التى يعيشها المواطنون فى إيران بسبب الفساد والاضطهاد وسوء الاوضاع الاقتصادية.

 

ويُعرف قاآنى بمواقفه المتشددة تجاه إسرائيل، كما أن له حضوراً نشطاً فى سوريا والعراق، لكنه عكس سليمانى، كان قليل الحضور فى السياسة الداخلية الإيرانية، واليوم 3 يناير 2020، خلف إسماعيل قاآنى، قائده السابق قاسم سليمانى، الذى قُتل خلال غارة أمريكية فى مطار بغداد، فى قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى.

 


اسماعيل قانى

اسماعيل قاانى

الحرس الثورى الايرانى

قاسم سليمانى

المرشد الايرانى

فيلق القدس الايرانى

قائد فيلق القدس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خامنئى يعين العميد إسماعيل قاآنى قائدا لفيلق القدس خلفا لسليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 12:41 م

متحدث الحكومة الإيرانية: سنرد على قتل قاسم سليماني في المستقبل القريب

الجمعة، 03 يناير 2020 01:56 م

الخارجية البريطانية بعد مقتل قاسم سليمانى: نهيب بجميع الأطراف السعى إلى التهدئة

الجمعة، 03 يناير 2020 01:50 م

جون بولتون: نأمل أن يكون اغتيال قاسم سليمانى خطوة لتغيير نظام طهران

الجمعة، 03 يناير 2020 01:39 م

العربية: آلاف الإيرانيين يتظاهرون فى شوارع طهران بعد مقتل قاسم سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 01:13 م

أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بعد مقتل قاسم سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 01:03 م

ميليشيات الحوثى تهدد برد سريع ومباشر على مقتل قاسم سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 01:00 م

الخارجية الأمريكية: قوات الجيش قتلت قاسم سليمانى بتوجيهات من ترامب

الجمعة، 03 يناير 2020 12:46 م

حزب الله ينفي مقتل لبنانيين في الغارة الأمريكية على موكب قاسم سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 12:16 م

المرجع الأعلى لشيعة العراق يدعو الجميع لضبط النفس بعد مقتل قاسم سليمانى

الجمعة، 03 يناير 2020 11:52 ص

اللقطات الأولى لاستهداف موكب قاسم سليمانى بعد خروجه من مطار بغداد

الجمعة، 03 يناير 2020 11:28 ص

التفاصيل الكاملة لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى.. الاستهداف جرى بصواريخ من طائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد.. وحرب التصريحات تزداد سخونة.. روحانى: الانتقام سيطال أمريكا المجرمة.. وترامب يرد بعلم بلاده

الجمعة، 03 يناير 2020 11:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-1- 2020

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

قطار ليفربول يواصل زحفه نحو لقب البريميرليج.. محمد صلاح "ملك الإبداع" بالقدم اليسرى.. الفرعون يصل للهدف العاشر للموسم الخامس على التوالى فى دوريات أوروبا.. وكلوب: الريدز استحق الفوز عن جدارة أمام شيفيلد يونايتد

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

أحدث ظهور للكينج مع عائلته بعد قلق جماهيره عليه لإلغائه حفل رأس السنة

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

مصر تدعو لاحتواء الموقف فى العراق وتفادى أى تصعيد جديد

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

تفاصيل هروب كارلوس غصن من اليابان.. موظف بشركة طيران تركية زور وثائق هروبه.. رئيس شركة نيسان السابق استخدم طائرتين للوصول إلى اسطنبول ومنها إلى لبنان.. وكاميرا ترصد مغادرته لمنزله بطوكيو وعدم عودته

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والعرب ميراث عداء وتصدير للإرهاب

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

وصول بطاقة كهربا إلى اتحاد الكرة وقيد اللاعب بقائمة الأهلى خلال ساعات

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

إسراء عبد الفتاح تشارك بأول صورة لأبنتها "تمارا" بملابس بابا نويل

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية غدا تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

الأهلي يعلن جاهزية جونيور أجايى لمباراة إف سى مصر فى الدورى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

دراسة كندية: واحدة من كل ثلاث نساء تعرضن للتحرش العام الماضى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة