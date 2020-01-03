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أسعار السمك اليوم الجمعة 3-1-2020 بسوق العبور

الجمعة، 03 يناير 2020 01:09 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 3-1-2020 بسوق العبور سوق سمك
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-1-2020، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 22 – 28 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-21 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 50-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-66 جنيها ،  والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيهاً، وموسى بين 50-60 جنيهاً للكيلو، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيهاً. 
 
واستقر سعر سمك القرش بين 20 – 30  جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، وسمك المرجان بين 34 – 40 جنيهاً، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيهاً، وسجل سعر الدنيس 90 جنيها للكيلو، والمازليا بين 20 – 30 جنيهاً، وسمك الشعور 20 – 30 جنيهاً، والوقار 40 – 70 جنيهاً، وسمك القاروص 40 – 80 جنيهاً، والموزة 32 – 38 جنيهاً، وسعر 7 جنيهات للباغة ، والسردين 27 – 33 جنيها. 
 
كما استقر سعر البورى بين 40- 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 40 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 150 جنيهاً، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.

اسعار السمك

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