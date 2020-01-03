أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 687 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الجمعة 3 يناير 2020، سجلت ارتفاعا بلغ 7 جنيهات فى مصر، بالنسبة للأعيرة المختلفة، عقب ارتفاع ملحوظ فى أسعار الذهب عالمياً بنسبة 1.7% خلال جلسات التداول على الذهب بسبب الاضطرابات الأمنية فى الشرق الأوسط، وتراجع الدولار عالمياً.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 سجل 589 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 687 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 783 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5496 جنيها

أوقية الذهب 1545 دولار

وأضاف واصف، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الذهب عالمياً سجلت أعلى مستوياتها فى أكثر من 4 أشهر بفضل ضعف الدولار، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء له فى نحو 10 سنوات.

وتابع نائب رئيس شعبة الذهب، أن المعدن النفيس ربح 19% خلال عام 2019، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا فى الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أطلقت عملية تيسير نقدى من جانب بنوك مركزية كبرى.

وأكد واصف، أن الذهب بديلاً استثمارياً في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لذلك فالذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محلياً، ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات.

ويعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.