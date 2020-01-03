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أستاذة بجامعة ستانفورد تشيد بتمكين المرأة فى جامعة القاهرة

الجمعة، 03 يناير 2020 09:40 م
أستاذة بجامعة ستانفورد تشيد بتمكين المرأة فى جامعة القاهرة جامعة القاهرة-ارشيفية
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة رانيا محمود حجازى، عضو هيئة التدريس بجامعة ستانفورد، والمكلفة بتطبيق استراتيجية جامعة ستانفورد لإعداد القيادة الأكاديمية والأستاذة الجامعية، أن حصاد جامعة القاهرة لتمكين المرأة فى عام 2019، تبارى ما تنجزه قمة الجامعات العالمية.
 
وقالت رانيا حجازى، إنها تعمل منذ 25 عاما بجامعة ستانفورد وتم تكليفها من قبل الجامعة بتشكيل وتطبيق استراتيجية  إعداد القيادة الأكاديمية، وتفعيل دور الأستاذة الجامعية إلى جانب إزالة الحواجز التي تعوق تقلدها ونجاحها في المناصب القيادية بدءًا من رئاسة الأقسام و مافوقها، مشيدة بالرؤية المستقبلية للدكتور محمد الخشت، والتي تواكب المكانة المتميزة والعريقة لجامعة القاهرة.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أعلن على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن اتخاذ الجامعة العديد من الإجراءات في ملف المرأة لعام 2019 والتي تضمنت تمكين الكفاءات من السيدات أعضاء هيئة التدريس أو الموظفات بوصفه المعيار الأساسي بصرف النظر عن النوع، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت خطوات واسعة لتغيير الصورة النمطية عن المرأة وضرورة النظر اليها باعتبارها انسان لتحقيق العدالة، وفق مبادئ وثيقة الثقافة والتنوير التي أطلقتها الجامعة عام 2017 زمشروع تطوير العقل المصري.
 
ومن هذه الإجراءات والقرارات، تعيين أول نائبة لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتعيين 7 عميدات لكليات الجامعة، وتكليف مجموعة كبيرة من عضوات هيئة التدريس في مناصب قيادية علي مستوى الجامعة، وتعيين إدارة أكاديمية كاملة من السيدات لكلية الإعلام، وتكليف مجموعة من كبار الموظفات بمناصب قيادية بالجامعة، ولأول مرة فوز طالبة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية التي تعمل عليها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.
 
 

التعليم العالى

تمكين المرأة

محمد الخشت

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