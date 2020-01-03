أخبار × 24 ساعة.. الصحة تنهى تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى بالأقصر

إعداد – إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزيرة الصحة: الانتهاء من تسجيل 460 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى بالأقصر

وزيرة الصحة تستكمل جولتها بالأقصر وتتفقد أعمال التطوير بمستشفى الأقصر الدولى

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ 3 محاور لرلط شرق وغرب النيل بأسوان وقنا

الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع

التضامن: صرف 4.98 مليار جنيه من معاشات يناير فى اليوم الثانى

افتتاح مكتب عمل متعدد الأنشطة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية لخدمة 14 ألف عامل

هيئة الأوقاف: ننسق مع الداخلية لإزالة التعدى على فيلات مدينة الصحفيين

وزيرة الهجرة: القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتنا

محافظة القاهرة توجه بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بشارع المطراوى

أسقف دير مواس يكلف 254 شماسا جديدا بالخدمة فى 16 كنيسة تابعة له

البيئة تربط مداخن محطة كهرباء البرلس بمنظومة الرصد الإلكترونى للحد من التلوث

هيئة كبار العلماء: موقف الأزهر ثابت تجاه كل من يخرج على المنهج الوسطى

وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا حول مسابقة الجامعات صديقة البيئة

الخشت يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسى الأول ويوجه رسالة للطلاب..تعرف عليها

شيخ الأزهر يعتمد نظاما تعليميا لأروقة الأزهر لمجابهة الأفكار المتطرفة

تسليم طلاب أولى ثانوى التابلت وإعطائهم كلمة السر للجهاز اللوحى.. صور

شاهد.. الشاشة الرئيسية لتابلت أولى ثانوى بعد تحديثه ودخوله على منصة التعلم