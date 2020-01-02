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وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع أعمال مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالقنايات

الخميس، 02 يناير 2020 11:01 م
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتابع أعمال مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالقنايات جانب من الجولة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قام الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على وحدة طب الأسرة بالنخاس التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، لمتابعة أعمال الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة.

 

وتابع أعمال فحص الأطفال من عمر يوم وحتى 28 يوم، وتحدث مسعود ، إلى الرائدات الريفيات بالوحدة وأكد أهمية الدور الذى يقوموا به بالمبادرة الرئاسية، كما تفقد سير العمل بالوحدة والخدمات الصحية الأولية المقدمة للمواطنين، وتابع مؤشرات الأداء للخدمات الطبية المقدمة بالوحدة .

 

وصرح الدكتور هشام مسعود ، أنه تم فحص 11500 طفل من حديثى الولادة بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع بمحافظة الشرقية حتى الآن من خلال جهاز الانبعاث الصوتى، وتم إحالة 10 حالات لمركز السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق للتقييم الطبى وتلقى العلاج اللازم، وتستهدف المبادرة فحص 150 ألف طفل خلال عام على مستوى المحافظة، وفحص 2 مليون و 600 ألف طفل على مستوى الجمهورية، ويتم العمل من خلال فريق طبى فى 120 وحدة صحية ومركز طبى بالمحافظة .

 

وتم توقيع الكشف الطبى على أكثر من 4 مليون مريض بواقع 4547714 خلال عام 2019، وذلك بالعيادات الخارجية بمستشفيات الصحة، منهم 4366981 مواطن بالعيادات المجانية، و  224283  مواطن بالإقتصادى بالمستشفيات.


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