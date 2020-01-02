سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 02:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا

الخميس، 02 يناير 2020 09:00 م
وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا وقفة بالشموع
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك عشرات المواطنين فى ألمانيا اليوم الخميس فى وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا إثر حريق اندلع فى جبلاية قرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد بألمانيا،وقال المتحدث باسم الشرطة فى المدينة وفق لوسائل إعلام محلية، أن العديد من الحيوانات قد قتلوا فى الحريق فيما قال المتحدثة باسم حديقة الحيوان أن احتمال بقاء الحيوانات على قيد الحياة بعد الحريق ضئيل للغاية.

وقالت حديقة الحيوان: "مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس.. وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة.. جبلاية القردة العليا احترقت.. لا يوجد أى حيوان على قيد الحياة فى الجبلاية، ومنزل القردة محترق بالكامل بعد الحريق حيث تعيش فيه الغوريلا وأورانجوتان والشمبانزى والقرود الأخرى وتضم أيضًا منطقة خارجية"، مشيرة إلى أن عمال الإنقاذ حاولوا إخماد الحريق لساعات طويلة وما زال سبب الحريق غير واضح وفق معلومات الشرطة الجنائية.

 

جانب من الوقفة أمام الحديقة
جانب من الوقفة أمام الحديقة

 

دمية على شكل قرد
دمية على شكل قرد

 

شموع وورود (2)
شموع وورود (2)

 

شموع وورود
شموع وورود

 

شموع
شموع

 

صور للقرود
صور للقرود

 

نصب تذكارى
نصب تذكارى

 

ورود
ورود

 

وقفة بالشموع على الحيوانات
وقفة بالشموع على الحيوانات

 

وقفة بالشموع
وقفة بالشموع

 


وقفة بالشموع

ألمانيا

جبلاية قرود

كريفيلد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة