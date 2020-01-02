وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا بجبلاية قرود فى ألمانيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شارك عشرات المواطنين فى ألمانيا اليوم الخميس فى وقفة بالشموع لتأبين حيوانات نفقت حرقا إثر حريق اندلع فى جبلاية قرود بحديقة حيوان مدينة كريفيلد بألمانيا،وقال المتحدث باسم الشرطة فى المدينة وفق لوسائل إعلام محلية، أن العديد من الحيوانات قد قتلوا فى الحريق فيما قال المتحدثة باسم حديقة الحيوان أن احتمال بقاء الحيوانات على قيد الحياة بعد الحريق ضئيل للغاية.

وقالت حديقة الحيوان: "مأساة مفجعة صدمتنا قبيل منتصف ليل أمس.. وأسوأ مخاوفنا صارت حقيقة.. جبلاية القردة العليا احترقت.. لا يوجد أى حيوان على قيد الحياة فى الجبلاية، ومنزل القردة محترق بالكامل بعد الحريق حيث تعيش فيه الغوريلا وأورانجوتان والشمبانزى والقرود الأخرى وتضم أيضًا منطقة خارجية"، مشيرة إلى أن عمال الإنقاذ حاولوا إخماد الحريق لساعات طويلة وما زال سبب الحريق غير واضح وفق معلومات الشرطة الجنائية.



جانب من الوقفة أمام الحديقة



دمية على شكل قرد



شموع وورود (2)



شموع وورود



شموع



صور للقرود



نصب تذكارى



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وقفة بالشموع على الحيوانات