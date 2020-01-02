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وزير العدل التركى السابق: إرسال الجنود إلى ليبيا مخالف للقانون

الخميس، 02 يناير 2020 01:45 م
وزير العدل التركى السابق: إرسال الجنود إلى ليبيا مخالف للقانون الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال حكمت سامى ترك، وزير العدل التركى السابق، فى تصريحاته المتعلقة بمذكرة ليبيا وإرسال تركيا جنودا إلى هذا البلد:" يوجد فى ليبيا حرب داخلية ولا يوجد لدى تركيا جنود لخسارتهم فى حرب كهذه"، وذلك تصويت البرلمان التركى على إرسال مرتزقة إلى ليبيا، وبحسب صحيفة سوزجو التركية أضاف المسئول التركى:"إرسال الجنود إلى ليبيا واضطرارهم لاستخدام السلاح، هو معارض للمادة 92 فى القانون التركى، وهذا يعنى أن تركيا سوف تدخل فى حرب فعلية".

وكان الصحفى التركى أورهان أوغور أوغلو، قد حذر نواب المجلس التركى اليوم، الخميس، بالتصويت على إرسال الجنود إلى ليبيا قائلاً:"تعلموا الدرس وصوتوا بـ لا، فقد عرضت عليكم ماعيشناه مع سوريا، 4 مليون لاجىء سورى قد كلفوا تركيا 40 مليار دولار".

ويناقش اليوم فى جلسة طارئة سوف يتم مناقشة المذكرة التى قدمتها الرئاسة التركية بخصوص إرسال الجنود إلى ليبيا بهدف التعليم العسكرى ونظام الدفاع الجوى كمرحلة أولى. وعليه فسوف تكليف الأشخاص وأنظمة الدفاع الجوى كوركوت وهيسار من أجل ذلك.

وفى حال قبول المجلس لمذكرة ليبيا سوف تقوم وزارة الدفاع الوطنى ورئاسة المجلس الأعلى بتحديد العناصر التى ستذهب إلى ليبيا، ويتوقع أنه سيتم إرسال الجنود وأنظمة الدفاع الجوى منخفضة ومتوسطة الإرتفاع كوركوت وهيسار كمرحلة أولى.

ويتعين التصويت بالقبول لـ 251 نائباً على الأقل فى حال انضم 500 نائب للتصويت، ولذلك يتوقع تمرير القرار بسهولة حيث يوجد فى المجلس 290 نائبا للعدالة والتنمية و 40 نائبا لحزب الحركة القومية فيما يبلغ عدد نواب المعارضة والمستقلين 250 نائباً.


ليبيا

غزو ليبيا

العدوان التركي على ليبيا

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اليوم السابع بلس

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