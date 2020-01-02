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وزير الداخلية يكافئ 549 من رجال الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

الخميس، 02 يناير 2020 12:12 م
وزير الداخلية يكافئ 549 من رجال الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مكافأة 549 من رجال الشرطة، لجهودهم المتميزة فى تحقيق رسالة الأمن، فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة، من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.
 
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 549 من رجال الشرطة بمديريات أمن "القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، كفرالشيخ ، بورسعيد ، الشرقية ، المنوفية ، الإسماعيلية ، الفيوم ، سوهاج ، أسيوط ، أسوان ، شمال سيناء ، وقطاع الأمن العام ، قطاع الأمن المركزى ، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس"، نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر ديسمبر 2019.
 
وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، وذلك قبل احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع".
 
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
 
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.
 
 

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