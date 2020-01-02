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وزير الاتصالات: إنشاء 4 مراكز للإبداع بالصعيد

الخميس، 02 يناير 2020 01:07 م
وزير الاتصالات: إنشاء 4 مراكز للإبداع بالصعيد خلال الجولة
سوهاج هبة السيد ومحمود مقبول

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزا ة أقامت 6 مراكز للإبداع فى المحافظات منهم 4 مراكز فى محافظات الصعيد وهم أسوان والمنيا وسوهاج والأقصر، مشيرا أيضا إلي توصيل 33 الف مبنى حكومى بكابلات الألياف الضوئية والتى تعطى جودة أعلى ف. نقل البيانات خلال ثلاث سنوات، وهو ما يحتاج إلى تدريب الكوادر البشرية و ألمها آت اللازمة لهذا الشأن. 
 
وأجرى وزير الاتصالات جولة تفقدية بجامعة سوهاج يرافقه محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، واستمع الى شرح مفصل حول مكونات الجامعة من كليات نظرية وعملية وأنشطة طلابية، بالإضافة إلى شرح مفصل عن قاعة قناه السويس أكبر قاعه للمؤتمرات والتى أعدت خصيصا لاستقبال الزيارات الهامة وعقد الموتمرات العملية الكبرى.
 
وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الوزير سوف يقوم بزيارة لكلية الحاسبات والمعلومات، ويعقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة .
 
وأضاف أن زيارة الوزير تشمل جولة تفقدية لمعهد iti، مشيرا إلي أن إنشاء المعهد يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء أبنية للتدريب والإبداع، بهدف بناء كادر بشرى وجيل مؤهل من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة والمحافظات والمناطق على كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
وأوضح عزيز أن إنشاء المعهد علي مساحة 2000 متر مربع جاء بناء علي بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، واشرف علي تنفيذه علي مدار 6 اشهر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وأشار عزيز، إلى أن كلية الحاسبات التي سوف تشملها الزيارة، بدأت ولأول مرة الدراسة بها هذا العام وتضم 164 طالب وطالبة في 4 أقسام وهي علوم الحاسب، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب .

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سوهاج

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