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وزيرة فرنسية: لن يتم ترحيل كارلوس غصن حال قدومه إلى باريس

الخميس، 02 يناير 2020 01:17 م
وزيرة فرنسية: لن يتم ترحيل كارلوس غصن حال قدومه إلى باريس كارلوس غصن
باريس (أ ش أ)

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أعلنت "أنييس بانيه رانشر" وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الاقتصادية أنه لن يتم ترحيل الملياردير والرئيس السابق لشركة نيسان، "كارلوس غصن" إذا جاء إلى فرنسا، وقالت "رانشر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إنه إذا جاء "غصن" إلى فرنسا فلن تقوم السلطات بتسليمه لأن فرنسا لا تسلم أبدا رعاياها لذلك فالبلاد تطبق على "غصن" نفس قواعد اللعبة لكن هذا لا يمنعها من التفكير في أن غصن ليس عليه التهرب من العدالة اليابانية.

وكان المدير السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات "كارلوس غصن" قد وصل في 31 ديسمبر الماضي إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" قادما من اليابان التي يواجه فيها اتهامات بالفساد المالي ، وذلك هربًا مما سماه "نظام العدالة الياباني المزور".

يذكر أن "غصن" يواجه مجموعة من التهم الجنائية في اليابان بينها اتهامات بكسب غير مشروع وفساد مالي، فيما ينفي تلك الاتهامات.. معتبرا أن احتجازه في اليابان وتوجيه تلك التهم له، يأتي في إطار مؤامرة تهدف للإطاحة به من التحالف العالمي الذي بناه (نيسان – رينو).

وداهمت السلطات اليابانية منزل رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن، الذى هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان، عبر تركيا، قبل أيام، ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المدعى العام اليابانى قام بتفتيش منزل غصن، الذى هرب من البلاد، قبل خضوعه للمحاكمة.

 ورافق المدعى العام اليابانى قوة من الشرطة اليابانية، بينما لم تعلق الشرطة ولا النيابة اليابانية على قيامها بمداهمة منزل كارلوس غصن.

ومازالت ملابسات هروب رئيس نيسان السابق، غير معروفة، خاصة بعد تمكنه من الإفلات من الإجراءات اليابانية المشددة، التى كانت مفروضة عليه، لمنعه من السفر.

 وقال غصن، الثلاثاء الماضى، إنه فر من اليابان لأن النظام القضائي لم يكن عادلا في التعامل معه، وأنه أراد أن يتجنب محاكمة لأسباب سياسية.

 وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الخميس، إن "رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، يخطط لعقد مؤتمر صحفى فى الثامن من يناير الجارى.

 ولفتت إلى أن الاهتمام يتركز على ما إذا كان غصن سيوضح كيف تمكن من مغادرة اليابان بينما كان في ظل الإفراج عنه بكفالة وبدون أن تكتشفه سلطات الهجرة والسلطات الأخرى، في حين نقلت وكالة "رويترز" ووكالات أنباء أخرى عن محاميه قوله: "من المتوقع أن يعقد غصن مؤتمرا صحفيا في بيروت".

 


كارلوس غصن

فرنسا

هروب كارلوس غصن

لبنان

هروب كارلوس غصن للبنان

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