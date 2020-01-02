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وزيرة الهجرة: القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتنا

الخميس، 02 يناير 2020 12:11 م
وزيرة الهجرة: القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتنا السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقد مائدة مستديرة فى يناير الجارى، بمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة وكذلك منظمات المجتمع المدنى، لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وبحث تدريب وتأهيل الشباب، فى إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، وبالتعاون بين وزارتى الهجرة والتضامن الاجتماعى.

وقالت وزيرة الهجرة إن القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، وتقدم التسهيلات والدعم اللازم لذلك، وآخرها موافقة الحكومة على مشروع إنشاء "المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، ورفعه لرئيس الجمهورية.

كما أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بحث آليات التعاون في مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن دور وزارة التضامن في تقديم الدعم للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المائدة المستديرة تهدف إلى النقاش بين المسئولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني؛ للخروج بأفضل التصورات المطروحة للإسهام في معالجة مسببات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن توفير التدريب والتأهيل للشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.

وفى سياق متصل، رحبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمشاركتها في المبادرة الرئاسية؛ لما لها من أهمية فى صون كرامة الشباب المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية التى تودى بحياته، مؤكدة أن الوزارة يسعدها المشاركة في المبادرة الرئاسية ومن المقرر أن تدعو مؤسسات المجتمع المدنى التى تتمتع بخيرة في مجال التدريب والتأهيل  للمشاركة فى الحملة.

وأشارت القباج كذلك إلى أن تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة إنما هو سبيل لإنجاح المبادرة للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية 2030 .


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