نتنياهو يلتقى نظيره اليونانى قبل قمة لتوقيع اتفاق تصدير غاز إسرائيل إلى أوروبا

كتب محمد رضا

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوكيس، فى مكتبه بأثينا، وذلك ضمن سلسلة لقاءات يجريها فى اليونان لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى أوروبا، حيث أكدت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، أن نتنياهو طار إلى العاصمة اليونانية، أثينا، لعقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، لتوقيع اتفاق مد أنبوب لتصدير الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى القارة الأوروبية.

وأشارت صفحة السفارة الإسرائيلية فى مصر، إلى أن نتنياهو سيلتقى لاحقًا الرئيس القبرصى أناستاسياديس، ثم سيعقد الزعماء الثلاثة وللمرة السابعة القمة الثلاثية 🇮🇱🇬🇷🇨🇾 ، والتى سيتم خلالها التوقيع على اتفاقية مد أنبوب الغاز اليورو-ميد.



لقاء رئيسا وزراء اليونان وإسرائيل

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان قد قدم استقالته من مناصبه الوزارية فى أعقاب لوائح اتهام بالفساد ضده، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو الذى تدخل استقالته حيز التنفيذ الأحد المقبل، عن تسمية مرشحيه لتولى وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعى، الأسبوع المقبل.

وعين نتنياهو فى شهر نوفمبر الماضى عضو الكنيست من قائمة (إلى اليمين) نفتالى بينيت، وزيرا للجيش، بعد أن تولى هذا المنصب لشهور نتيجة استقالة أفيجدور ليبرمان.. كما عين الأحد الماضى عضو الكنيست يعكوف ليتسمان، وزيرا للصحة، بعد أن كان يشغل منصب "نائب وزير فى مقام وزير"، حيث تولى نتنياهو هذه الوزارة لعدة شهور.



رئيس وزراء اليونان يرحب بنظيره الإسرائيلى بمكتبه فى أثينا

وكان نتنياهو، قد قدم مساء أمس، طلبا رسميا لرئيس الكنيست يولى إدلشتاين، للحصول على الحصانة البرلمانية، فى خطوة ترجىء الإجراءات القضائية ضده فى تهم فساد خطيرة، حال صادق الكنيست على منحه الحصانة.

وقال نتنياهو فى خطاب له: "سأتوجه الى رئيس الكنيست وأطلب منحى الحصانة، من أجل الاستمرار فى قيادة إسرائيل لسنوات عديدة أخرى"، مضيفًا "الحصانة مؤقتة، وأعتزم المثول أمام المحكمة لسحق المؤامرات ضدى".

وفى المقابل، هاجم زعيم تحالف "أزرق- أبيض" المعارض، بينى جانتس نتنياهو بعد الانتهاء من خطابه بدقائق قائلًا: "إنه يوم صعب بالنسبة للدولة ويوم حزين بالنسبة لى أيضًا، نتنياهو يعرف أنه مذنب، تحالف "أزرق- أبيض" سيعمل على إنشاء لجنة فى الكنيست من أجل تجنب إعطاء الحصانة للمتهمين".



نتنياهو فى زيارة لأثينا

وتنتهى مهلة الثلاثين يومًا فى منتصف هذه الليلة بين الأربعاء والخميس، والتى حصل عليها رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته، وزعيم حزب "الليكود" اليمينى بنيامين نتنياهو من أجل إمكانية طلبه للحصانة تعفيه من المثول امام المحاكمة، ضد قضايا الفساد الموجهة ضده بتلقى الرشاوى وخيانة الأمانة.

ويحق لأعضاء الكنيست الحصول على حصانة من المثول امام القضاء بما يتعلق بعملهم ونشاطهم البرلماني، بشكل أوتوماتيكى مع انتخابهم، لكن ومن اجل الحصول على هذه الحصانة، يتوجب على النائب تقديم طلب للكنيست ويجرى التصويت على الطلب وقد يحظى بأغلبية الاصوات وقد يرفض.