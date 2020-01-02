نائبة روحانى: نساء "قم" العاصمة الدينية لإيران الأكثر إدمانا للمخدرات فى البلاد

كتب محمد رضا

كشفت نائبة الرئيس الإيرانى لشؤون المرأة، زهراء جواهرى، عن معلومات مثيرة بشأن المجتمع الإيرانى، بعدما أعلنت أن محافظة "قم" الواقعة وسط البلاد، والتى تعد معقل الحوزة الدينية والمرجعيات الشيعية، تحتل المركز الأول فى الإدمان على المخدرات بالنسبة للنساء الإيرانيات.

وشددت نائبة الرئيس حسن روحانى، خلال اجتماع لها مع الحكومة المحلية لمحافظة قم، الثلاثاء الماضى، على ضرورة النهوض بواقع المرأة والأسرة فى هذه المحافظة، مشيرة إلى أن النساء فى محافظة "قم" يتبوأن المركز الأول فى إيران بالنسبة للإدمان على المخدرات.



إدمان نساء إيرانيات للمخدرات

وأضافت جواهرى، أن "محافظة "قم" كذلك تحتل المركز الأول فى الطلاق بالنسبة للمناطق الريفية، كما احتلت المرتبة الأولى فى البلاد من حيث النساء اللواتى تركن مقاعد الدراسة فى المراحل الابتدائية والمتوسطة"، ولفتت المسؤولة الإيرانية إلى أن المرأة فى محافظة "قم" تفتقد إلى الكثير من المميزات، وقالت: "لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون المساواة بين الجنسين متوازنة لأن نصف المجتمع يتكون من النساء"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "إرم نيوز".

وأشارت نائبة الرئيس الإيرانى، إلى أن "محافظة "قم" تحتل المركز الثالث على مستوى إيران بالنسبة للطلاق، فيما مناطقها الريفية تحتل المركز الأول على مستوى إيران"، مضيفة أن نسبة الطلاق إلى الزواج مرتفعة فى "قم"، كما أن قضية إدمان النساء على المخدرات مرتفعة، ونسبة النساء اللائى يتم القبض عليهن كمدمنات فى "قم" مرتفعة".



نساء محافظة إيرانية فى المرتبة الأولى لتعاطى المخدرات بالبلاد

ويبلغ عدد سكان محافظة "قم" نحو مليونى شخص، ويبلغ معدل البطالة فى المحافظة نحو 12% بحسب إحصائيات نشرتها السلطات الإيرانية قبل نحو عامين، فيما معدل البطالة فى القرى والأرياف التابعة لها أعلى بكثير منه فى مركز المحافظة، وتعد محافظة "قم" معقل المرجعيات الشيعية والحوزات الدينية، ما يجعلها بمثابة العاصمة الدينية للدولة الإيرانية، كما أنها تضم مرقدًا دينيًا لفاطمة بنت موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة بحسب معتقدات الطائفة الشيعية.