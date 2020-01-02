سوبر كورة
Ads
الجمعة، 03 يناير 2020 02:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائبة روحانى: نساء "قم" العاصمة الدينية لإيران الأكثر إدمانا للمخدرات فى البلاد

الخميس، 02 يناير 2020 06:01 م
نائبة روحانى: نساء "قم" العاصمة الدينية لإيران الأكثر إدمانا للمخدرات فى البلاد إدمان نساء إيرانيات للمخدرات
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت نائبة الرئيس الإيرانى لشؤون المرأة، زهراء جواهرى، عن معلومات مثيرة بشأن المجتمع الإيرانى، بعدما أعلنت أن محافظة "قم" الواقعة وسط البلاد، والتى تعد معقل الحوزة الدينية والمرجعيات الشيعية، تحتل المركز الأول فى الإدمان على المخدرات بالنسبة للنساء الإيرانيات.

وشددت نائبة الرئيس حسن روحانى، خلال اجتماع لها مع الحكومة المحلية لمحافظة قم، الثلاثاء الماضى، على ضرورة النهوض بواقع المرأة والأسرة فى هذه المحافظة، مشيرة إلى أن النساء فى محافظة "قم" يتبوأن المركز الأول فى إيران بالنسبة للإدمان على المخدرات.

إدمان نساء إيرانيات للمخدرات
إدمان نساء إيرانيات للمخدرات

وأضافت جواهرى، أن "محافظة "قم" كذلك تحتل المركز الأول فى الطلاق بالنسبة للمناطق الريفية، كما احتلت المرتبة الأولى فى البلاد من حيث النساء اللواتى تركن مقاعد الدراسة فى المراحل الابتدائية والمتوسطة"، ولفتت المسؤولة الإيرانية إلى أن المرأة فى محافظة "قم" تفتقد إلى الكثير من المميزات، وقالت: "لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن تكون المساواة بين الجنسين متوازنة لأن نصف المجتمع يتكون من النساء"، وذلك وفقًا لما نشره موقع "إرم نيوز".

 

وأشارت نائبة الرئيس الإيرانى، إلى أن "محافظة "قم" تحتل المركز الثالث على مستوى إيران بالنسبة للطلاق، فيما مناطقها الريفية تحتل المركز الأول على مستوى إيران"، مضيفة أن نسبة الطلاق إلى الزواج مرتفعة فى "قم"، كما أن قضية إدمان النساء على المخدرات مرتفعة، ونسبة النساء اللائى يتم القبض عليهن كمدمنات فى "قم" مرتفعة".

نساء محافظة إيرانية فى المرتبة الأولى لتعاطى المخدرات بالبلاد
نساء محافظة إيرانية فى المرتبة الأولى لتعاطى المخدرات بالبلاد

ويبلغ عدد سكان محافظة "قم" نحو مليونى شخص، ويبلغ معدل البطالة فى المحافظة نحو 12% بحسب إحصائيات نشرتها السلطات الإيرانية قبل نحو عامين، فيما معدل البطالة فى القرى والأرياف التابعة لها أعلى بكثير منه فى مركز المحافظة، وتعد محافظة "قم" معقل المرجعيات الشيعية والحوزات الدينية، ما يجعلها بمثابة العاصمة الدينية للدولة الإيرانية، كما أنها تضم مرقدًا دينيًا لفاطمة بنت موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة بحسب معتقدات الطائفة الشيعية.

 


العاصمة الدينية لايران

ادمان نساء ايرانيات للمخدرات

ادمان النساء للمخدرات

تعاطى النساء للمخدرات

محافظة قم الايرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إدمان المرأة للكافيين وعدم انتظام النوم يسببان اضطرابات الدورة الشهرية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016 04:00 ص

دراسة أمريكية: اضطراب ما بعد الصدمة يزيد إدمان النساء للطعام 3 أضعاف

الجمعة، 19 سبتمبر 2014 02:02 م

تراشق إيرانى أمريكى على تويتر.. خامنئى يعلق للمرة الأولى على تغريدة ترامب

الأربعاء، 01 يناير 2020 03:19 م

العراق الوجهة الأولى للشكولاته الإيرانية

الأربعاء، 01 يناير 2020 12:46 م

المرشد الإيرانى على خامنئى يدين بشدة الهجمات الأمريكية فى العراق

الأربعاء، 01 يناير 2020 11:26 ص

الحرس الثورى الإيرانى يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى فى الخليج

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 04:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

عرض استثنائى.. ذروة شهب الرباعيات تزين سماء مصر والوطن العربى اليوم

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

7 معلومات عن الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وأهميتها لمواجهة سرقة التيار

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

ليفربول يحقق إنجازا فريدا بمرور 365 يوما بدون هزيمة تحت قيادة كلوب

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

قائد بالجيش الليبى: دخلنا المعركة وسنقف ضد أى محاولة لتدخل تركى على أراضينا

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

تعرف على أهداف الهيئة القومية للوثائق والمخطوطات فى القانون الجديد

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

المرور تجرى تحويلات بمحور صلاح سالم بسبب أعمال كهرباء فى محطة مترو

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

قمر التربيع الأول يزين قبة السماء الليلة فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

الصحف المصرية: مصر تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا.. نواب: البرلمان يدعم قرارات السيسى بشأن الأوضاع في ليبيا.. والنواب الليبى يطالب بتفعيل" الدفاع العربى المشترك"

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

رسميا.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تقرر تثبيت أسعار البنزين

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

الرئيس السيسى يرأس اجتماع مجلس الأمن القومى لبحث التطورات المتصلة بالأزمة الليبية والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى.. وتحديد مجموعة من الإجراءات للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

موجز6.. مصر تحذر من تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان أنقرة على إرسال قوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة