ميركل تهنئ رئيسة سويسرا على توليها مهام منصبها الجديد

برلين(أ ش أ)

هنأت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الخميس، الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروجا على توليها مهام منصبها الجديد، وأعربت ميركل - وفقا لبيان الحكومة الألمانية - عن تهنئتها لرئيسه سويسرا بقولها "أود أن أهنئك على توليك منصبك الجديد.. لاسيما وأن ألمانيا وسويسرا يشتركان في تعاون وعلاقات وثيقة على أساس الثقة والقيم المشتركة في الاتصالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات المتنوعة، وأن هذه المشاركة تعد تعبيرا عن عمق العلاقات المتنوعة بين بلدينا وشعبنا"، معربة عن رغبتها في مواصلة وتعميق التعاون المشترك بين البلدين.



جدير بالذكر أن وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات السويسرية سيمونيتا سوماروجا قد تولت أمس مهام منصبها رئيسة الكونفدرالية السويسرية، وهو منصب شرفي، حيث تم انتخاب سوماروجا (59 عاما) وهي عضو في الحزب الاشتراكي في 11 ديسمبر الماضي؛ لتشغل هذا المنصب الشرفي الرفيع بأغلبية 186 صوتا لمنصب الرئاسة من قبل مجلسى البرلمان.



يشار إلى أن سوماروجا قد انضمت للحكومة في سبتمبر 2010، وشغلت منصب وزيرة العدل والشرطة من 2010 حتى عام 2018، ثم تولت منصب وزيرة البيئة والنقل والاتصالات والطاقة منذ عام.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجهت خطابًا مسجلًا للشعب الألمانى وشعوب العالم، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020، ونشر الحساب الرسمى للمستشارة الألمانية عبر إنستجرام، مقطع فيديو للخطاب، الذى تهنئ فيه جميع الشعوب بمناسبة العام 2020، متمنية أن تكون السنوات المقبلة جيدة ويقدم فيها العالم كل ما هو أفضل من خلال الانسجام معًا.

وفى تعليقه على مقاطع الفيديو، قال الحساب الرسمى للمستشارة الألمانية، "تتمنى المستشارة ميركل عامًا جديدًا صحيًا وسعيدًا ومباركًا فى خطابها بمناسبة العام الجديد 2020.. نحن نقف على عتبة عقد جديد ينتظرنا.. يمكن أن تكون العشرينيات سنوات جيدة.. دعونا نفاجئ أنفسنا مرة أخرى بما يمكننا القيام به.. إن التغييرات للأفضل ممكنة إذا انخرطنا بشكل مفتوح وحاسم فى أشياء جديدة".