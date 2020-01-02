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موجز1.. الرئيس يكلّف الحكومة بحصر أصول وممتلكات الدولة لاستغلالها بالشكل الأمثل

الخميس، 02 يناير 2020 01:37 م
موجز1.. الرئيس يكلّف الحكومة بحصر أصول وممتلكات الدولة لاستغلالها بالشكل الأمثل الرئيس عبد الفتاح السيسي

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نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، وأشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصر أصول وممتلكات الدولة؛ للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واستيفاء حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء

 
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء ناصر فوزى، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، واللواء محمد أبو شقة (هيئة الرقابة الإدارية)، ومسئولى الجهات المعنية.
 

 
 
 
يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الجمعة طقس ﺑﺎرد ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، يصل ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، كما تتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻪ ﻋﻠﻲ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
 

 
 
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 

 
 
 
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العدل بإنشاء أفرع للشهر العقارى فى المهندسين، وطنطا، وكفر الشيخ، ونجع حمادى، وقنا، وبلبيس، والمنيا، وفى التجمع العمرانى الجديد بمدينة العاشر من رمضان، وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل، مد فترة العمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ونص القرار أن يكون العمل فى هذه الفترة اختياريا وبمقابل مادى عن الفترة الإضافية. 
 

 
 
 
قاد مدراء الأمن جولات مفاجئة تفقدوا خلالها محيط دور العبادة للتأكد من الانتشار الشرطى الجيد، قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد، وشددوا على اليقظة والبعد الإنسانى فى التعامل مع جماهير المواطنين.
 

 
 

عبد الفتاح السيسي

ممتلكات الدولة

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