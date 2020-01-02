سوبر كورة
Ads
الخميس، 02 يناير 2020 03:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-1-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 02 يناير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-1-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
الفجر 5:18   ص 
 
الظهر 11:58 ص 
 
العصر 2:47 
 
المغرب 5:07
 
العشاء 6:29 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
الفجر 5:25 ص 
 
الظهر 12:03 
 
العصر 2:49 
 
المغرب 5:08 م 
 
العشاء 6:32 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
الفجر 5:15 
 
الظهر 11:54 م 
 
العصر 2:42 م 
 
المغرب 02: 5 م 
 
العشاء 6:24 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
الفجر 5:03 ص 
 
الظهر 11:46 
 
العصر 2:40 
 
المغرب 5:00 م 
 
العشاء 6:20 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
الفجر 5:06 ص 
 
الظهر 11:52 ص 
 
العصر 2:51 م 
 
المغرب 5:12 م 
 
العشاء 6:30 
 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
الفجر 5:33 ص
 
الظهر 12:24 م 
 
العصر 3:29 م 
 
المغرب 5:53 م 
 
العشاء 7:07 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
الفجر 5:37 ص 
 
الظهر 12:25 م 
 
العصر 3:24 م 
 
المغرب 5:48 م
 
العشاء 7:03 م 
 
 
 
الرياض 
 
الفجر 5:09 ص 
 
الظهر 11:56 ص 
 
العصر 2:56 م 
 
المغرب 5:20 م 
 
العشاء 6:34 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
الفجر 5:03 
 
الظهر 11:43 م 
 
العصر 2:33 م 
 
المغرب 4:54 
 
العشاء 6:14 م 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
الفجر 5:39 ص 
 
الظهر 12:26 م 
 
العصر 3:26 م 
 
المغرب 5:46 م 
 
العشاء 7:04 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
الفجر 5:56 ص 
 
الظهر 12:31 م 
 
العصر 3:11 م 
 
المغرب 5:30 م 
 
العشاء 6:55 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
الفجر 5:11 ص 
 
الظهر 11:51 ص 
 
العصر 2:42 م 
 
المغرب  5:01 م 
 
العشاء 6:23 م 
 
 
 
 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

انطلاق حصاد "قصب السكر" فى الأقصر اليوم.. وتوريد المحصول لمصنع أرمنت

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف بالشراكة مع القطاع الخاص بمصر "صور"

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

لجان داخلية هامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.. تعرف على اختصاصاتها

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

قانون حماية البيانات الشخصية يٌحدد مهلة لتوفيق المخاطبين بأحكامه أوضاعهم

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء 340 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

بعد إلغاء نظام الممارسات.. تعرف على شروط وطرق تركيب العدادات الكودية

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

"التعليم" تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بدخول امتحان الثانوية العامة 2020

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

بدء التحويلات المرورية فى مصر الجديدة لإنجاز عملية التطوير

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

أخبار × 24 ساعة.. "العدل" تبدأ تطبيق قرار الفترة الإضافية بمكاتب الشهر العقارى

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

مروان محسن لم يتذوق طعم التهديف منذ 230 يومًا مع الأهلى (فيديو)

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

الرئيس السيسى يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء أول أيام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة