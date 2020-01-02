مقتل شخصين وإصابة آخرين فى انهيار مبنى سكنى جنوب باكستان

إسلام آباد /أ ش أ/

أعلن مسئولون باكستانيون، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق فى مدينة سكهر بإقليم السند جنوبى البلاد.

وقال المسئولون، حسبما نقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم، أن عمليات الإنقاذ تجرى فى الوقت الحالى بمساعدة محليين من المدينة، موضحين أن 4 أشخاص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.

وقال محليون إن حوالى 3 أسر كانت تسكن المبنى المنهار،وتسبب الانهيار فى انقطاع بالتيار الكهربى حول منطقة الحادث، وأمرت السلطات الباكستانية بأن يتلقى المصابون الإسعافات اللازمة على الفور.