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مطب صناعى ورصف طريق "بلبيس- الزقازيق - القاهرة " بطول 17 كيلو

الخميس، 02 يناير 2020 02:48 م
مطب صناعى ورصف طريق "بلبيس- الزقازيق - القاهرة " بطول 17 كيلو رصف الطرق
الشرقية – إيمان مهنى

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نفذت رئاسة مركز بلبيس بالشرقية، عدد 2 مطب صناعي، وتوسعه الطريق أسفل الكوبرى العلوى لكفر أيوب، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، بالتعاون مع مديرية الطرق بالشرقية، وشنت حملتى نظافة ورصف مكبرتين بطريقى "بلبيس / الزقازيق" مسافة 7 كم و " بلبيس / العاشر " مسافة 10 كم، حيث قامت الحملة برفع الأتربة والسفوحة ومخلفات البناء من على جانبى الطريق لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للطرق الرئيسية وشوارع المدينة.

تنفيذ لتوجيهات محافظ الشرقية ، قام كلاً من اللواء سامى علام رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس أحمد فوزى وكيل وزاره الطرق  بالإشراف على أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة و الأتربة و السفوحة وإزالة مخلفات البناء من خلال عمال لوحدات المحلية بغيته وأولاد سيف وكفر أيوب، وباستخدام سيارات ومعدات المركز والوحدات المحلية ومديرية الطرق، وكذلك سيارات كنس وشفط الأتربة الجديدة بالمحافظة، كما تم الاستعانة بجليدر لتسوية الشوارع وتمهيدها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، وإتمام أعمال الرصف وإصلاح المعيب بالطرق فضلاً عن تهذيب الأشجار ودهان البلدورات .

أكد المحافظ أنه دائم المتابعة الشخصية والمرور المستمر للتأكد من تنفيذ الخطط الجديدة والاهتمام بالنظافة فى كافة المناطق بالمحافظة لنصل إلى المستوى اللائق والمناسب للمواطنين، وعلى اهتمام الدولة بتقديم كافة الخدمات بقطاع الطرق التى تمثل عصب التنمية والتجارة ورفع كفاءة البنية التحتية وتقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين ، وشدد على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة ، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكل مركز ومدينة وحى والمرور اليومى والمفاجئ على المنشآت الصحية والتعليمية لمتابعة انتظام سير العمل بها والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وإعداد تقرير يومى لمجازاة المقصر ومكافأة المُجد .

وكانت انتهت الهيئة العامة للطرق والكبارى من ‏‏تنفيذ مشروعين رصف ورفع كفاءة لطرق بمحافظة الشرقية بتكلفة 117 مليون جنيه خلال عام 2019 م ‏، وجارى الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة مليار و320 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال ‏كوبرى ‏شرويدة ونفق عرابى بمدينة الزقازيق ونفق آخر بمدينة ههيا، لتقليل حدة ازدحام السيارات ‏وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ويأتى ذلك تنفيذاً لبرنامج المحافظة ‏ للوصول لبنية تحتيه ‏سليمه تساهم فى زيادة ‏حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحسن من مستوى الاقتصاد ورفع ‏مستوى المعيشة .‏

 


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