مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى 3 حوادث بقنا

قنا - وائل محمد

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب اثنين آخرين فى حادثين متفرقين بمحافظة قنا، اليوم الخميس، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارين، من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية الأول يفيد بمصرع محمد إبراهيم عثمان، 60 عامًا إثر انقلاب تروسيكل كان يقوده فى ترعة الترامسة بمركز قنا، والثانى يفيد بإصابة كل من: محمد على محمود، و ياسر أحمد خليفة، إثر اصطدام دراجة بخارية بجرار زراعى بقرية دندرة.وعلى الفور أمر مدير الأمن بنقل الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام، وتم تحرير محضرين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى سياق آخر تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة قنا، اليوم وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف، من انتشال 10 مصابين كانوا قد سقطوا داخل سيارة ميكروباص فى ترعة الشيخ عيسى، وذلك فى طريق "قنا - دشنا الزراعى الشرقى"، بسبب انحراف عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن سقوط السيارة التى تقل 15 شخصاً داخل الترعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ووفق مصدر أمنى بمديرية أمن قنا، فإنه تم انتشال كلاً من، محمد على أحمد، 72 عاماً، و أحمد إسماعيل محمد، 35 عاماً، ومحمد عطيتو محمد، 60 عاماً، وحمادة السيد على، 24 عاماً، وجاد الله عبد الله محمود، 60 عاماً، وخالد عمر محمد، 42 عاماً، وأسماء عبود عبد الحميد، 19 عاماً، وحلوتهم سعيد محمد 47 عاماً، ومنتصر عبدالله عمر، 18 عاماً، وحسام أحمد عبد العزيز، 26 عاماً، جميعهم مصابون بكدمات وكسور وجروح وسحجات فى أنحاء متفرقة بالجسد.

كان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص تقل 15 شخصاً فى ترعة الشيخ عيسى بطريق "قنا - دشنا" الزراعى الشرقى، فيما دفع مرفق إسعاف قنا بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين بسرعة لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.