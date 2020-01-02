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مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى يقدم 6 نصائح للتمتع بصحة أفضل فى عام 2020

الخميس، 02 يناير 2020 02:38 م
مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى يقدم 6 نصائح للتمتع بصحة أفضل فى عام 2020 غسل اليدين لمنع الاصابة بالامراض
كتبت أمل علام

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يقدم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي " CDC"، عدة نصائح للعام الجديد 2020، حتى تكون أيامك أكثر صحة، أضف هذه النصائح إلى قائمة قراراتك لتعزيز صحتك ورفاهيتك فى العام الجديد، وحتى تتجنب العديد من الأمراض المرتبطة بالعادات السيئة التى نقوم بها يوميا، حيث إن الإصابة بأمراض الجهاز الهضمى يرتبط بعدم غسل اليدين، وتناول الأطعمة غير الصحية، ويرتبط التدخين بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويرتبط عدم النوم بالقلق، والتوتر، لذلك احرص على التخلص من هذه العادات، حتى تنعم بصحة جيدة فى العام الجديد 2020.

6 نصائح احرص على اتباعها فى العام الجديد 2020

أولا: حدد موعدًا للفحص والتطعيم

 يمكن أن تساعد الاختبارات، والفحوصات الطبية والفنية المنتظمة، في التوصل للمشكلات أو الأمراض قبل أن تبدأ، يمكن أن يحقق ذلك المساعدة في العثور على المشكلات في وقت مبكر، وتكون فرصك في العلاج أفضل.

اغسل يديك بالماء والصابون
اغسل يديك بالماء والصابون

ثانيا: اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمنع انتشار العدوى والمرض

 يتضمن غسل اليدين 5 خطوات بسيطة وفعالة، وذلك من خلال استخدام المياه الجارية، ثم رغوة الصابون، وفرك اليدين بغرض تنظيفها، ثم الشطف، ثم تجفيفها، طريقة مثلى لمنع الإصابة بالأمراض.

استبدل طعامك بطعام صحى
استبدل طعامك بطعام صحى

ثالثا: اتخاذ خيارات الغذاء الصحي

 تشدد خطة الأكل الصحي على الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والحليب، ومنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم، وتشمل أيضًا اللحوم الخالية من الدهن، والدواجن، والأسماك، والفاصوليا، والبيض، والمكسرات، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، والغير مشبعة، والكوليسترول، والملح (الصوديوم)، والسكريات المضافة.

رابعا: كن نشطا وابدأ من الصفر

 حاول أن تأخذ السلالم بدلاً من المصعد، أو الوقوف بعيدًا عن مكان عملك بغرض المشى، يجب أن يحصل البالغون على الأقل ساعتين ونصف في الأسبوع من النشاط البدني "المعتدل الشدة".

الاقلاع عن التدخين
الاقلاع عن التدخين

خامسا: الإقلاع عن التدخين

التدخين له تأثير سلبى على صحتك، فقد يعرضك للنوبات القلبية، وامراض الرئة، والسرطانات.

النوم الجيد
النوم الجيد

سادسا: الحصول على قسط كاف من النوم

 يرتبط النوم غير الكافي بعدد من الأمراض والحالات المزمنة، مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، والاكتئاب، يحتاج البالغون إلى 7 ساعات أو أكثر في الليلة.


التمتع بالصحة

نصائح للتمتع بالصحة

مركز السيطرة على الامراض

الاقلاع عن التدخين

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النوم الجيد

التمتع بالصحة 2020

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