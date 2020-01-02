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محمد بن زايد يوجه بدعم مشروعات باكستانية بقيمة 200 مليون دولار

الخميس، 02 يناير 2020 07:47 م
محمد بن زايد يوجه بدعم مشروعات باكستانية بقيمة 200 مليون دولار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية
إسلام آباد /أ ش أ/

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وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الخميس، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بتخصيص 200 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة فى جمهورية باكستان الإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الابتكار فى المشاريع ودعم ريادة الأعمال، بجانب تمكين سلسلة من المشاريع الريادية للإسهام فى تعزيز الجهود الحكومية الباكستانية، التى تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصاد وطنى مستقر ومتوازن يسهم فى التنمية المستدامة للبلاد فى مختلف مجالاتها.

وجاءت مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية على هامش الزيارة التى يقوم بها إلى باكستان الإسلامية.

 


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200 مليون دولار

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