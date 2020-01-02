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الخميس، 02 يناير 2020 04:07 ص
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محافظ مطروح: انتهاء تطوير مستشفى برانى المركزى بتكلفة 200 مليون جنيه

الخميس، 02 يناير 2020 04:00 ص
محافظ مطروح: انتهاء تطوير مستشفى برانى المركزى بتكلفة 200 مليون جنيه محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن العام الجديد سيشهد إنهاء الأعمال فى عدد كبير من المشروعات الخدمية الهامة، وافتتاحها لتقديم الخدمة للمواطنين، فى القطاعات المختلفة، من بينها الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، إضافة إلى أعمال التطوير الخاصة بالشواطئ والقطاع السياحى والمصيفى، وغير ذلك من المشروعات التى سيلمس نتائجها المواطن.

وأوضح محافظ مطروح، أن تطوير وتحسين القطاع الصحى من أهم أولويات الدولة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى برانى المركزى، نهاية شهر إبريل المقبل، بتكلفة نحو 200 مليون جنيه من وزارة الصحة، مع سرعة فرشها وتجهيزها لافتتاحها نهاية شهر يونيو المقبل، لخدمة أهالى المدينة، بعد توقفها لأكثر من 5 سنوات بسبب إعادة الإنشاء والتطوير على أعلى مستوى.

كما من المقرر افتتاح مستشفى السلوم المركزى، نهاية شهر إبريل المقبل، بعد انتهاء تطويرها والبدء فى فرشها وتجهيزها بالأجهزة والأدوات الطبية والأساس اللازم.

كما سيتم افتتاح الوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية الزويدة بمركز سيدى برانى، والجارى الانتهاء من الإنشاءات لتسليمها قريبا، والمقامة على مساحة 2700متر بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومكونة من طابقين على مساحة 265 متر، وذلك ضمن 5 وحدات صحية أخرى بخطة وزارة الصحة، وتنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بتكلفة نحو 35مليون جنيه، وهى الوحدات الصحية بالنجيلة البحرية، ورأس الحكمة، وسيدى حنيش، وقرية الظافر ببراني.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إنه تم العرض على المحافظ ليفتتح خلال الأيام المقبلة عدد من مشروعات الشركة، من بينها 3 مراكز لخدمة العملاء مجهزة على أحدث نظام وافتتاح رافع مياه علم الروم وغيرها من المشروعات.

 


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