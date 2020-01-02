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محافظة الإسماعيلية تُعلن آخر موعد للتقدم لجائزة التميز الحكومى العربى

الخميس، 02 يناير 2020 03:03 م
محافظة الإسماعيلية تُعلن آخر موعد للتقدم لجائزة التميز الحكومى العربى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، أن آخر موعد للتقدم لمسابقة التميز الحكومى هو آخر يناير الجارى، وقالت المحافظة إنه حرصًا من القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى الجهاز الإدارى للدولة وبناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس مجلس الوزراء أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الموقع الإلكترونى www.agagward.com لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للتقدم فى جائزة التميز الحكومى العربى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضافت المحافظة، أنه على من يرغب فى التقدم لهذه الجائزة التسجيل على الموقع المشار إليه مباشرة علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو 31/1/2020.

وكانت أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية فى جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق جائزة التميز الحكومى العربى 2019، وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العرىى، لتكون الأكبر عربيًا في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإدارى فى المنطقة العربية، وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربى جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومى.

وتسلط الجائزة على التجارب الإدارية الناجحة فى المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّى التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية، وآخر موعد لتقدم للجائزة 31/1/ 2020، ويتم تقديم طلب الترشح إلكترونياً.

يذكر أن محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أكد أن مصر صاحبة أقدم تجربة إدارية في العالم، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية شهدت حضارات عظيمة عندما كان لديها إدارات جيدة.

وقال القرقاوي - في كلمة خلال حفل إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بمقر الجامعة العربية - إن هذه الجائزة تهدف إلى تحفيز الإبداع والتطوير في الإدارة الحكومية العربية.


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