أثار كليب المطرب تميم يونس "سالمونيلا" الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن الاسم منسوب إلى نوع من البكتيريا التى تصيب المعدة، ويشير المصطلح إلى مجموعة من البكتيريا التى تسبب عدوى السالمونيلا فى الأمعاء، وتشمل أنواع عدوى السالمونيلا حمى التيفوئيد والتسمم الغذائى والتهاب المعدة والأمعاء والحمى المعوية وأمراض أخرى.

وخلال التقرير التالى نعرض كل ما يخص بكتيريا السالمونيلا، وفقا للموقع الطبى " medicalnewstoday"، وغالبًا ما يرتبط التسمم بالسالمونيلا بشرب الماء أو الأطعمة الملوثة، خاصة اللحوم والدواجن والبيض، وتشمل أبرز أعراضه تقلصات البطن والإسهال والقىء، والتى تظهر بعد 12 إلى 72 ساعة بعد الإصابة، ويتعافى معظم الأشخاص بعد 4 إلى 7 أيام دون علاج، لكن الشخص الذى يعانى من الإسهال الحاد قد يحتاج إلى علاج فى المستشفى.

 