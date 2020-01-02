كتبت إيناس البنا

أثار كليب المطرب تميم يونس "سالمونيلا" الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن الاسم منسوب إلى نوع من البكتيريا التى تصيب المعدة، ويشير المصطلح إلى مجموعة من البكتيريا التى تسبب عدوى السالمونيلا فى الأمعاء، وتشمل أنواع عدوى السالمونيلا حمى التيفوئيد والتسمم الغذائى والتهاب المعدة والأمعاء والحمى المعوية وأمراض أخرى . وخلال التقرير التالى نعرض كل ما يخص بكتيريا السالمونيلا، وفقا للموقع الطبى " medicalnewstoday"، وغالبًا ما يرتبط التسمم بالسالمونيلا بشرب الماء أو الأطعمة الملوثة، خاصة اللحوم والدواجن والبيض، وتشمل أبرز أعراضه تقلصات البطن والإسهال والقىء، والتى تظهر بعد 12 إلى 72 ساعة بعد الإصابة، ويتعافى معظم الأشخاص بعد 4 إلى 7 أيام دون علاج، لكن الشخص الذى يعانى من الإسهال الحاد قد يحتاج إلى علاج فى المستشفى.

انواع السالمونيلا



هناك أكثر من 2300 نوع فرعى من بكتيريا السالمونيلا المعوية، بما فى ذلك التهاب الأمعاء المعدية، وتعيش البكتيريا في أمعاء البشر والحيوانات المصابة، وأيضا فى بعض سلالات الحيوانات التى قد تنتقل إلى الشخص وتصيبه بالمرض.

وتعد السالمونيلا سببا رئيسيا للعدوى البكتيرية البشرية في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة)، فوفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإنه يصيب حوالي مليون أمريكي كل عام.

أعراض السالمونيلا



هناك الآلاف من الأنواع الفرعية من بكتيريا السالمونيلا، ولكن حوالي 12 منها فقط تصيب الأشخاص بالمرض، وعادةً ما يصابون بالتهاب المعدة والأمعاء، وتشمل أعراض الإصابة الناجم عن السالمونيلا ما يلي:

تقلصات المعدة.

براز دموي.

قشعريرة وبرد.

إسهال.

حمى.

صداع .

آلام العضلات.

غثيان.

قيء.

دوخة.

بعض الناس يعانون من آلام المفاصل، والمعروفة باسم التهاب المفاصل التفاعلي، الذى يمكن أن تستمر لعدة أشهر أو سنوات ، ويمكن أن تصبح التهاب المفاصل المزمن.





أكثر الأطعمة الى تنقل السالمونيلا



اللحوم غير المطهية والمأكولات البحرية والدواجن: حيث يحدث التلوث بشكل شائع أثناء عملية الذبح.

البيض غير المطبوخ: خاصة إذا كان من دجاجة مصابة قد تحتوي على البكتيريا، وتشمل أشهرها بعض أنواع المايونيز التى تعتمد على البيض الخام

الفواكه والخضروات: قد تكون ملوثة إذا تم سقيها أو غسلها في المياه الملوثة.

قلة النظافة: تشمل الأسباب الشائعة للتلوث والعدوى أسطح المطبخ التي لا يتم الحفاظ عليها نظيفة، وعدم غسل اليدين أثناء تحضير الطعام، أو بعد استخدام الحمام، أو بعد تغيير حفاضات الأطفال.

تربية الزواحف أو البرمائيات: تحمل معظم الزواحف والبرمائيات السالمونيلا في أحشاءها دون أن تصاب بالمرض، والتى يمكن أن تنتشر بسرعة على بشرتها من الفضلات ثم أي شيء يتلامس معهم، بما في ذلك الأقفاص والألعاب والملابس والأثاث والأسطح المنزلية.