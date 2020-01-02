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قطريليكس: تميم يعيد نشر قوات أمريكية فى "العديد" استعدادا للحرب ضد العراق

الخميس، 02 يناير 2020 03:03 م
قطريليكس: تميم يعيد نشر قوات أمريكية فى "العديد" استعدادا للحرب ضد العراق تميم بن حمد
ريهام عبد الله

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أجرى تميم بن حمد اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، فى وقت متأخر من أمس الأربعاء، بخصوص الأوضاع فى العراق، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أرتاجوس: إن بومبيو أعرب لأمير قطر عن "تقديره لتضامن الدوحة فى مواجهة النفوذ الإقليمى الخبيث لإيران، بما فى ذلك الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد".

قطريليكس
قطريليكس

 

فيما كشفت مصادر لـ"قطريليكس"، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية مع بومبيو، قائلة: "تميم أبدى استعداده لاستقبال قوات أميركية جديدة «مارينز» في قاعدة العديد الأميركية بالعاصمة".

وأضافت المصادر، أن القوات الجديدة من شأنها حماية الضربات الإيرانية المتوقعة على السفارة الأمريكية فى العراق، بعد أحداث دامية استمرت ثلاثة أيام.

وكشفت المصادر أن تميم بعد دعمه للميليشيات الإيرانية فى بغداد، وتمويل نفوذ الملالي هناك، مما عرض الشعب العراقى لأخطار شديدة، فإنه حاليا يتحالف مع أميركا ضد هذه الميليشيات، غير مبالٍ بالمخاطر التى يتعرض لها العراق وأهله.

وقالت: "تميم يلعب على الوجهين تارة يدعم إيران ضد العراق، وتارة أخرى يدعم أميركا ضد العراق أيضاً".

وكانت قطريليكس قد كشف إتباع تميم لسياسته التخريبية، لضرب الاستقرار فى الدول العربية، ودعم وتمويل الإرهاب، لزعزعة الأمن فى الشرق الأوسط، تنفيذا لأوامر حلفائه فى تركيا وإيران، وكشفت مصادر خاصة لـ "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية، عن مخطط تميم العدائى الجديد ضد دول المقاطعة العربية وعلى رأسها السعودية . 

وقالت "قطريليكس"، إن تميم قام بإرسال تميم لمرتزقة أفارقة إلى المملكة العربية السعودية، من خلال تهريبهم عبر الحدود المشتركة مع اليمن لتنفيذ عمليات تفجيرية بالمملكة لزعزعة استقرارها وإفساد السياحة القادمة للفعاليات التي تقوم بها المملكة ضمن هيئة الترفية.

وحتى يضمن تميم ولاء المرتزقة الأفارقة قام بإغداق الأموال عليهم من أجل استخدامهم في أى دولة يريد أن يحدث بها أزمات داخلية، ويعمل تميم على استنزاف وإشغال القوات السعودية بهؤلاء المرتزقة الأفارقة عبر العمل على إنشاء كيانات مستقلة تكون بؤراً لجذب مرتزقة العالم تحت تصرف تميم بن حمد وتوفير الأسلحة اللازمة لتنفيذ مخططاته.

وكانت القوات الأمنية فى اليمن أعلنت عن القبض على عدد كبير من المرتزقة الأفارقة قبل تسللهم إلى الحدود السعودية لتنفيذ رغبات تميم بن حمد العدائية ضد المملكة العربية السعودية، ويستغل تميم وُعورةَ الحدود بين السعودية واليمن والتى تتسم بالطبيعة الجبلية لتهريب المسلحين وتسللهم إلى المملكة.

 


تميم بن حمد

قطر

قطريليكس

العراق

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